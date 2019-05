Thanos, Google celebra il cattivo di Avengers: Endgame

L’uscita dell’attesissimo film Avengers: Endgame ha monopolizzato l’attenzione dei fan della Marvel sui social media, generando un’ondata di entusiasmo che si è concretizzata in infinite discussioni e simpatici meme. Tra le opinioni di chi ha già visto la pellicola e i tentativi di evitare ogni spoiler di chi ancora non è riuscito ad andare al cinema, è difficile scorrere il proprio feed di Facebook o Twitter senza imbattersi in almeno un post sull’argomento. Per celebrare l’arrivo del film nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, Google ha introdotto un piccolo easter egg a tema. Cercando Thanos sul motore di ricerca è ora possibile notare vicino al nome del personaggio il Guanto dell’Infinito, il prezioso artefatto in grado di imbrigliare il potere delle Gemme dell’Infinito: in ‘Avengers: Infinity War’ il Titano l’ha utilizzato per far scomparire metà della popolazione mondiale con un semplice schiocco di dita. Basta un semplice click sull’oggetto per ottenere un risultato simile e far svanire nel nulla il 50% dei risultati della ricerca effettuata. Per far tornare tutto alla normalità è sufficiente toccare di nuovo il Guanto dell’Infinito (o ricaricare la pagina). L’easter egg funziona sia da desktop sia da mobile.

L’evento crossover con Fortnite

In occasione dell’uscita di Avengers: Infinity War, Epic Games aveva introdotto per un breve periodo Thanos come personaggio giocabile in Fortnite, il suo celebre Battle Royale. Per celebrare l’arrivo nelle sale cinematografiche dell’ultima pellicola del Marvel Cinematic Universe, la software house ha preparato un evento crossover caratterizzato dalla presenza delle armi utilizzate dagli Avengers (come lo scudo di Capitan America o l’arco di Occhio di Falco). Durante ogni battaglia è possibile scegliere tra due fazioni: gli umani o i Chitauri (degli alieni presenti in vari film e fumetti dell’universo Marvel). I primi hanno delle vite infinite e possono utilizzare le armi degli Avengers per combattere, mentre i secondi possono trasformarsi in Thanos e impedire il respawn degli avversari grazie alle Gemme dell’Infinito sparse per la mappa di gioco.