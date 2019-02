Instagram stories, in arrivo un nuovo adesivo per effettuare donazioni

Scorrere le storie di amici e celebrità su Instagram potrebbe diventare presto non più solo un momento di svago, ma anche un’occasione per fare beneficenza. Stando a quanto riporta il sito The Verge, la ricercatrice Jane Manchun Wong ha infatti svelato che la nota piattaforma social sta lavorando per introdurre un nuovo adesivo, chiamato “Donazione”, attraverso il quale si potrà accedere al portale di un’organizzazione no-profit ed effettuare una piccola offerta.

Accesso diretto al sito di un’organizzazione

Instagram dedica notevoli sforzi al continuo rinnovamento delle storie, che fin dalla loro introduzione hanno subito riscosso un grandissimo apprezzamento da parte degli utenti, e pare, quindi, aver deciso di sfruttarle anche per scopi benefici. Secondo le prime indiscrezioni, rivelate da Wong attraverso il proprio profilo Twitter, gli utenti del celebre social fotografico potranno inserire nelle proprie storie l’adesivo ‘Donazione’, attraverso il quale, con un semplice click, ogni follower potrà accedere al portale di un’organizzazione no-profit scelta in precedenze da un elenco proposto dalla piattaforma, ed effettuare un’offerta a piacimento.

La nuova funzione ricalca quanto è già possibile fare dal 2015 su Facebook - che nel 2012 ha inglobato anche Instagram -, dove in occasione di specifiche ricorrenze, come il compleanno di un utente, è possibile attivare una raccolta fondi da destinare poi a numerosi enti e associazioni. In attesa di conoscere se e quando il nuovo adesivo verrà rilasciato, tutti coloro che hanno un profilo attivo su Instagram possono comunque dedicare un angolo del proprio account alla beneficienza, inserendo nella ‘bio’ il link di qualche organizzazione.

La funzione Quiz

Oltre allo sticker per le donazioni, Instagram sta testando un altro nuovo adesivo, di tema sicuramente più leggero. Molti esperti hanno infatti segnalato che il social network sta sperimentando l’inedita funzione Quiz, ideata per incuriosire e divertire i propri follower ponendo loro una domanda e dando la possibilità di scegliere tra più risposte. L’obiettivo della piattaforma è quello di coinvolgere ulteriormente i propri utenti e farli interagire attraverso le storie, che ogni giorno vengono utilizzate da oltre 500 milioni di persone.