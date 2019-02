Instagram testa Quiz: ecco la nuova funzione per le stories

Le Instagram stories potrebbero presto arricchirsi di un nuovo adesivo, pensato per coinvolgere ancora di più il proprio pubblico. Molti esperti su Twitter hanno segnalato che il social network sta testando l’inedita funzione Quiz, per incuriosire e divertire i follower ponendo loro una domanda e dando la possibilità di scegliere tra più risposte. Per Instagram sarebbe un modo per stimolare ulteriormente gli utenti a utilizzare le storie, dopo il successo già avuto dai question sticker o dai sondaggi. Nel frattempo, il social di Zuckerberg sta cercando di risolvere il problema relativo all’improvviso crollo di follower che ha colpito moltissime persone in tutto il mondo.

Instagram lancia Quiz per le stories

Le stories di Instagram sono senza dubbio uno degli strumenti più popolari, con circa 500 milioni di utenti che le utilizzano ogni giorno, come rivelato da TechCrunch. Questo spiega perché il social fotografico voglia continuare a investire in questa modalità. Chi aveva apprezzato l’introduzione degli sticker per fare sondaggi o porre delle domande sarà entusiasta della novità in fase di test da parte della piattaforma. Instagram vorrebbe infatti dare la possibilità ai propri utenti di creare nelle storie dei veri e propri quiz, una funzionalità che si preannuncia ancor più divertente e interattiva rispetto a quelle precedenti, con la possibilità di coinvolgere un numero maggiore di follower. Una volta digitata la domanda, infatti, si potranno aggiungere più opzioni per la risposta: chi sceglierà quella esatta vedrà l’icona relativa illuminarsi di verde.

Il crollo dei followers su Instagram

La possibile introduzione dell’adesivo Quiz nelle Instagram stories è stata annunciata, tra gli altri, dagli esperti di tecnologia Matt Navarra e Jane Manchun Wong tramite un tweet. Il social fotografico tuttavia sta ancora testando questa modalità e potrebbe volerci qualche settimana prima che sia ufficialmente rilasciata agli utenti. In attesa dell’aggiornamento definitivo che potrebbe lanciare i quiz, Instagram ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un aggiornamento relativo alla corposa perdita di follower che ha coinvolto nelle scorse ore molti utenti, spiegando che il problema dovrebbe essere risolto nella giornata di San Valentino. “Comprendiamo che sia frustrante, - si legge nel post - e il nostro team sta lavorando duramente per riportare le cose alla normalità”.