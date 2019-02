Si chiama LinkedIn Live ed è il nuovo servizio di streaming in diretta che il social network dedicato al mondo del lavoro lancerà nei prossimi giorni. La nuova funzione permetterà alle aziende e ai singoli utenti di trasmettere filmati in tempo reale, mostrandoli a un pubblico selezionato oppure a tutto il popolo di LinkedIn.

Eventi legati al mondo del lavoro

L’obiettivo del social network di proprietà di Microsoft, che oggi conta oltre 600 milioni di iscritti, è quello di dare risalto a eventi come conferenze, presentazioni, Q&A con influencer o altre figure di riferimento in ambito lavorativo, cerimonie di premiazioni e molto altro ancora, dando la possibilità ai suoi utenti di interagire in diretta con chi trasmette il video. Inoltre, i membri della piattaforma vedranno apparire in bacheca solo le trasmissioni legate ai loro interessi. LinkedIn Live sarà lanciato in versione beta negli Stati Uniti e sarà disponibile inizialmente solo per un gruppo ristretto di membri, ma in futuro è molto probabile che la funzione verrà aperta a tutti. Dal social hanno anche fatto sapere che sono state già avviate numerose collaborazioni con diversi partner del settore per garantire un’eccellente qualità del segnale video.

LinkedIn punta sul video

Sul fronte delle trasmissioni in diretta, LinkedIn arriva con alcuni anni di ritardo rispetto ad altri grandi social network come Facebook e Twitter. “I contenuti video - che la piattaforma ha introdotto solo nel 2017 - è il formato in più rapida crescita sulla nostra piattaforma in questo momento e il live è stata la funzione maggiormente richiesta dalla gente", ha dichiarato al sito TechCrunch Pete Davies, direttore del product management del social.

Nell’ultimo anno, i ricavi di LinkedIn sono cresciuti del 29% proprio grazie all’introduzione degli annunci video sponsorizzati dalle aziende, i quali guadagnano il 30% di reazioni in più da parte degli utenti rispetto alle classiche inserzioni tramite immagine. LinkedIn Live rappresenta quindi un’ulteriore strada per monetizzare attraverso i filmati, addebitando ad esempio ai suoi utenti la visione di eventi in esclusiva.