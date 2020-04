La nuova serie Huawei P40, presentata lo scorso 26 marzo in una diretta streaming su YouTube, è disponibile da oggi anche in Italia. I nuovi smartphone della linea si chiamano Huawei P40 e P40 Pro e montano entrambi il processore Kirin 990 5G Octacore, che include il modem per il supporto alle reti di quinta generazione e un comparto fotografico posteriore d’eccezione composto dalle nuove fotocamere Leica Ultra Vision.

Sono disponibili sul nuovo e-commerce Huawei Store, presso i principali negozi digitali di elettronica di consumo, su Amazon, e sul sito del Huawei Experience Store di Milano, nelle versioni Black, Blush Gold e Silver Frost, al prezzo consigliato di 799.90 per la versione base e di 1049.90 euro per la variante Pro.

In omaggio fino al 4 maggio Huawei Watch GT2

Come annunciato dalla stessa azienda, gli utenti che acquisteranno uno smartphone della nuova linea entro il 4 maggio, riceveranno in esclusiva Huawei Watch GT2 nella colorazione Matte Black, acquistabile separatamente al prezzo di 229 euro. L’acquisto comprende anche 50 GB di storage da utilizzare in un anno sulla piattaforma Huawei Cloud, e 10 film o 50 euro da poter consumare sulla piattaforma Huawei Video, oltre a 3 mesi gratuiti di Huawei Music Vip Membership, la nuova piattaforma di streaming musicale del colosso cinese.

Huawei P40 Pro (Huawei)

Huawei P40 e P40 Pro: caratteristiche

Il modello base, con sistema operativo Android 10 Open Source con EMUI 10.1, monta un display Oled da 6,1 pollici, con lettore di impronta digitale integrato. Per quanto riguarda il comparto fotografico, monta una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 megapixel, abbinato a una lente grandangolare da 16 megapixel e un sensore ottico da 8 megapixel. La camera per i selfie, invece, è composta da una doppia fotocamera con sensore principale da 32 megapixel abbinato a un sensore per la profondità e HDR+.

La variante Pro, con schermo Oled da 6,58 pollici con risoluzione di 2640x1200 monta, invece, una quadrupla camera posteriore con sensore principale UltraVision da 50 megapixel abbinata a una lente grandangolare da 40 megapixel, a un sensore da 12 megapixel con zoom ottico 5x.

Parlando della batteria, Huawei P40 Pro ne monta una da 4200 mAh, con sistema di ricarica rapida e wireless fino a 40 Watt. La variante base, invece, è equipaggiata con una batteria da 3800 mAh, con sistema di ricarica rapida a 22,5 Watt.