Huawei Store, online il nuovo e-commerce ufficiale del colosso cinese

Huawei, nella giornata di oggi, 31 marzo, ha lanciato il suo e-commerce ufficiale.

Si chiama Huawei Store e offre agli utenti la possibilità di acquistare tutti i dispositivi dell’ecosistema Huawei e farseli recapitare direttamente a casa.

Con il lancio del negozio online, Huawei ha riservato una serie di offerte a tutti i consumatori che si iscriveranno allo Store e porteranno a termine uno o più acquisti nella prima settimana dal suo debutto.

Il lancio del sito e-commerce ufficiale segna un ulteriore passo in avanti verso la totale indipendenza del colosso hi-tech cinese, iniziata con la separazione dai servizi Google.

Le migliori offerte disponibili fino al 6 aprile 2020

Per tutta la settimana, come anticipato precedentemente, coloro che creeranno un profilo su Huawei Store potranno usufruire di sconti fino al 60% su un'ampia selezione di dispositivi dell’ecosistema Huawei.

Tra gli smartphone che rientrano nell’offerta troviamo Huawei P30 Pro disponibile a soli 619,9€ anziché 849,90€, Huawei P30 acquistabile al prezzo di 469,90€ anziché 649,90€ e Huawei Mate 30 Pro disponibile al costo di 899,9€ anziché 1.099,9€. Per quanto riguarda i dispositivi indossabili, Huawei Store offre per un periodo di tempo limitato le nuove cuffiette wireless FreeBuds 3 al prezzo di 129 euro, che saranno in omaggio per i clienti che acquisteranno Huawei P40 lite, disponibile al costo di 299,9 euro.

Nuovo concorso: in palio Huawei Mate Xs

Fino al 16 aprile, gli utenti possono anche partecipare al nuovo concorso dedicato a Huawei Mate Xs lanciato proprio in occasione del debutto dell’e-commerce ufficiale di Huawei. Per tentare di aggiudicarsi il nuovo foldable dell’azienda, che quando aperto si trasforma in un tablet da 8 pollici, è sufficiente registrare la prova di acquisto di uno tra i dispositivi disponibili nello Store sulla pagina dedicata e tentare la sorte. Il concorso è valido per acquisti dal 31 marzo fino al 13 di aprile. Tramite l’iscrizione a Huawei Store, gli utenti possono scegliere di ricevere in anteprima sulla propria email le iniziative e promozioni in programma nelle prossime settimane.

Il commento del General Manager di Huawei Italia

“Soddisfare le necessità dei nostri consumatori è da sempre per noi l’obiettivo principale e oggi, grazie a questo spazio virtuale, abbiamo una nuova ed immediata modalità per farlo, in un periodo in cui il ruolo della tecnologia è ancora più cruciale per rimanere connessi gli uni agli altri. Per questo siamo entusiasti di entrare in questo mondo con i nostri prodotti e i nostri servizi, per rendere disponibile la nostra tecnologia a chiunque”, ha dichiarato Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG Italia.