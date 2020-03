Huawei, sulla scia delle scelte adottate da altri colossi del settore, ha alzato il sipario su due nuovi smartphone della serie Huawei P40, in una diretta streaming su YouTube.

Si chiamano Huawei P40 e P40 Pro e montano entrambi il processore Kirin 990 5G Octacore, che include il modem per il supporto alle reti di quinta generazione e un comparto fotografico posteriore d’eccezione composto dalle nuove fotocamere Leica Ultra Vision, con sensore principale da 50 megapixel, e la nuova lente cinematografica con Intelligenza artificiale, che permette di realizzare video professionali.

La presentazione streaming dei nuovi device della famiglia Huawei è affidata nelle mani di Richard Yu, Chief Executive Officer di Huawei Consumer Business Group, che ha l’onore di svelare al grande pubblico i nuovi e tanto vociferati top di gamma della serie Huawei P40.

Huawei P40: tutte le caratteristiche

Huawei P40, con sistema operativo Android 10 Open Source con EMUI 10.1, monta un display Oled da 6,1 pollici, con lettore di impronta digitale integrato, più grande e posizionato in una posizione più comoda rispetto ai modelli precedenti. Grazie all’Acoustic Display Technology il suono viene emesso direttamente dallo schermo, ampliando la superficie uditiva a disposizione degli utenti e garantendo una migliore privacy per le chiamate. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il modello base della linea P40 ospita una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 megapixel, abbinato a una lente grandangolare da 16 megapixel e un sensore ottico da 8 megapixel. Grazie al sensore ToF è possibile scannerizzare un oggetto reale e crearne un modello 3D da aggiungere nel rullino delle foto o nei video. La camera per i selfie, invece, è composta da una doppia fotocamera con sensore principale da 32 megapixel abbinato a un sensore per la profondità e HDR+. Monta, inoltre, 8 GB di Ram e 128 GB di memoria interna, espandibile con nanoSD fino a 256 GB, e una batteria da 3800 mAh, con sistema di ricarica rapida a 22,5 Watt.

Huawei P40 (Huawei)

Huawei P40 Pro: tutte le specifiche tecniche

Huawei P40 Pro è il top di gamma della nuova serie di smartphone Huawei, caratterizzato da uno schermo Oled da 6,58 pollici con risoluzione di 2640x1200 e cornici curve ed estremamente sottili ai bordi. Proprio come il modello base ha come sistema operativo Android 10 Open Source con EMUI 10.1 e il suo schermo è interrotto da un grosso foro a forma di pillola, posto in alto a sinistra sul display, che ospita la doppia fotocamera frontale con sensore principale da 32 megapixel abbinato a una lente per la profondità e HDR+. Il nuovo gioiellino dell’azienda vanta un comparto fotografico di ottimo livello: ha una quadrupla camera posteriore con sensore principale UltraVision da 50 megapixel, abbinata a una lente grandangolare da 40 megapixel, a un sensore da 12 megapixel con zoom ottico 5x. Per quanto riguarda la batteria ne monta una da 4200 mAh, con sistema di ricarica rapida e wireless fino a 40 Watt. Offre, inoltre, 8 GB di Ram e fino a 256 GB di memoria interna.