Nel corso di un evento di presentazione online, Realme ha svelato al grande pubblico la sua nuova gamma di smartphone 2020: Realme 6 e 6 Pro.

Dopo aver presentato il top di gamma Realme X50 Pro 5G, con una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 megapixel, l’azienda asiatica ha alzato il sipario sui tanto vociferati nuovi modelli di fascia media, che debutteranno sul mercato di settore con un prezzo super competitivo.

Entrambi i nuovi smartphone montano un display LCD tutto schermo con un foro che ospita la camera frontale. Realme 6 sarà disponibile in due diverse colorazioni, Comet Blue, Comet White, al prezzo di partenza di 12.999 INR, ovvero circa 159 euro. Il modello base della variante Pro, con 4 GB di Ram e 64 GB di memoria interna, potrà essere acquistato al prezzo di 16.999 INR, ovvero circa 208 euro, nella versione Lightning Blue o Lightning Orange.

Realme 6: caratteristiche

Realme 6, dal peso di 191 grammi, è il primo smartphone dell’azienda asiatica con il chipset MediaTek Helio G90T ed è dotato di uno schermo da 6,5 pollici, proprio come la versione precedente, ma con risoluzione migliorata. Lo schermo, caratterizzato da un rapporto schermo-scocca del 90,5%, come accennato precedentemente, è interrotto da un singolo foro, che ospita al suo interno la camera per i selfie da 16 megapixel.

Per quanto riguarda il comparto fotografico posteriore, Realme 6 monta quattro sensori: uno principale da 64 megapixel con sensore Samsung ISOCELL Bright GW1, uno ultrawide da 8 megapixel, un obiettivo macro da 2 megapixel e un ulteriore sensore per migliorare le riprese del ritratto.

Monta, inoltre, una batteria da 4.300mAh con ricarica veloce a 30W ed è disponibile in tre tagli di memoria: 8/128GB, 6/128GB e 4/64GB.

Realme 6 (Realme)

Realme 6 Pro: specifiche tecniche

La variante Pro è equipaggiata con il nuovo chipset Snapdragon 720G e ha uno schermo da 6,6 pollici con risoluzione FullHD+. Rispetto al modello base, la variante Pro monta due fotocamere per i selfie, rispettivamente da 16 e 8 megapixel.

Integra, inoltre, una quadrupla fotocamera posteriore, con sensore principale da 64 megapixel, abbinato a un teleobiettivo da 12 megapixel, a una lente da 8 megapixel e a un obiettivo macro da 2 megapixel.

Proprio come Realme Pro, ospita una batteria da 4.300mAh con ricarica rapida a 30W ed è disponibile in tre tagli di memoria: 8/128GB, 6/128GB, 6/64GB.