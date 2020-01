Mercato smartphone, India seconda al mondo: superati gli Usa

Nel 2019 l’India ha superato gli Stati Uniti come secondo mercato mondiale per gli smartphone, con un aumento delle vendite che ha portato le spedizioni a 158 milioni. I dati sono stati diffusi dagli analisti di Counterpoint Research ed evidenziano la grande popolarità sul mercato indiano di Xiaomi, che esattamente come l’anno scorso si conferma regina nel Paese asiatico con la quota di mercato che si mantiene stabile al 28%. Anche altre compagnie cinesi si mostrano in crescita, in particolare Realme, mentre al netto di un aumento nelle vendite Apple non riesce ancora a contrastare altri produttori di smartphone già affermati sul mercato indiano.

Mercato smartphone in India destinato a crescere

È la prima volta in assoluto che il mercato indiano degli smartphone supera quello statunitense su base annuale: secondo Counterpoint l’aumento del 7% nelle vendite rispetto al 2018 è dovuto alla crescita del segmento di fascia media, frutto di una strategia particolarmente aggressiva di alcuni brand cinesi che hanno lanciato nuovi dispositivi con specifiche e funzioni molto simili a quelle dei top di gamma, a prezzi però più accessibili. Contemporaneamente, sempre più acquisti hanno avuto luogo sulle piattaforme online, permettendo l’immissione più rapida degli smartphone sul mercato. Secondo Tarun Pathak di Counterpoint, nonostante il sorpasso agli Stati Uniti il mercato indiano degli smartphone presenta ancora importanti margini di crescita: “Ci aspettiamo che la domanda cresca ulteriormente data la transizione in corso verso gli smartphone e la progressiva diffusione di caratteristiche chiave nei telefoni della fascia più bassa come conseguenza di una iper competizione tra diverse aziende".

Xiaomi regina in India, crescono Realme e Vivo

I principali attori del mercato smartphone in India sono indubbiamente le compagnie cinesi. Il trono lo conquista, esattamente come nel 2018, Xiaomi, cresciuta del 5% rispetto allo scorso anno e con la stessa fetta di mercato del 28%, risultati che si devono anche al grande successo della serie Redmi Note. Ciò significa che l’India è ora il maggiore mercato per Xiaomi. A stupire, tuttavia, è anche l’impennata di altre aziende come Realme, cresciuta del 255% rispetto al 2018 e passata dal 3 al 10% come quota di mercato; al terzo posto dietro Xiaomi e Samsung (in calo) c’è però Vivo, grazie alle impressionanti prestazioni del 2019 che hanno concesso all’azienda di conquistare una fetta di mercato del 16%, +6% rispetto al 2018. Infine, seppur assente nelle prime posizioni, gli analisti evidenziano Apple come “una delle compagnie più velocemente in crescita” nell’ultimo trimestre del 2019, grazie soprattutto ai tagli di prezzi effettuati su iPhone XR, ma anche le condizioni competitive proposte da iPhone 11.