Skagen Fasten 3, il nuovo smartwatch presentato al CES 2020. FOTO

Al CES 2020, il più importante appuntamento internazionale dedicato alla tecnologia, in corso a Las Vegas dal 7 al 10 gennaio, Skagen, un'azienda del gruppo Fossil, ha presentato al grande pubblico Fasten 3, il nuovo smartwatch touchscreen e ha preannunciato l’arrivo di un nuovo orologio intelligente realizzato in collaborazione con X by KYGO, una società specializzata nella produzione di cuffie e altoparlanti.

Rispetto alla versione precedente, il nuovo smartphone vanta un design rivisitato e particolarmente minimal e ha come processore Qualcomm Snapdragon Wear 3100, annunciato nel mese di settembre 2018.

Uno dei suoi punti di forza è sicuramente la possibilità di poter scegliere tra quattro diverse modalità di utilizzo di batteria, che adattano l’autonomia dello smartphone e le funzioni consultabili in base alle esigenze di ogni utente.

Skagen Fasten 3 è disponibile in tre diverse versioni al prezzo di 299 euro. La variante realizzata in collaborazione con X by KYGO debutterà sul mercato in primavera.

Skagen Fasten 3: specifiche tecniche

Skagen Fasten 3, come accennato precedentemente, è basato sul nuovo system-on-chip dedicato agli smartwatch e offre 1GB di RAM e 8GB di spazio per archiviare file, documenti, immagini e musica.

L’ultimo gioiellino di Skagen è resistente all’acqua fino a 30 metri di profondità e integra, oltre al microfono, un altoparlante swimproof, che ottimizza il supporto a Google Assistant, offrendo agli utenti la possibilità di poter interagire con il noto assistente vocale del colosso di Mountain View e di poter rispondere alle chiamate in arrivo, grazie all’app dedicata che connette lo smartwatch al proprio smartphone.

Skagen Fasten 3 (Skagen)

Quattro modalità di utilizzo della batteria

Tra le nuove funzioni, scorrendo verso basso dalla schermata principale di Skagen Fasten 3 e cliccando sull’icona della batteria, gli utenti possono scegliere quale modalità utilizzare, tra le quattro disponibili.

La “Modalità batteria a durata prolungata” consente di utilizzare il proprio smartwatch per più giorni consecutivi senza doverlo ricaricare. Attivandola il consumatore rinuncia temporaneamente a diverse funzioni, ma può continuare a ricevere le notifiche e a rivelare il proprio battito cardiaco.

La “Modalità giorno”, invece, dà libero spazio a tutte le funzioni dello smartwatch, compresa la possibilità di mantenere il display sempre acceso.

La terza modalità, quella personalizzata, come suggerisce il nome consente a ogni utente di gestire autonomamente le impostazioni del dispositivo e le funzioni disponibili; mentre la “modalità solo orario” è consigliata per coloro che desiderano leggere solo l’ora senza essere disturbati dalle notifiche ed è particolarmente utile quando Skagen Fasten 3 sta per scaricarsi.