Xiaomi annuncia lo smartwatch Watch Color: sarà lanciato il 3 gennaio

Xiaomi si prepara a cavalcare il successo dei dispositivi indossabili con Watch Color, un nuovo smartwatch contraddistinto da una cassa circolare e da cinturini dai colori sgargianti. L’esistenza del device è stata svelata nelle scorse ore sul social media cinese Weibo, dove sono state diffuse anche alcune informazioni sulle sue possibili caratteristiche tecniche. Non sarà comunque necessario attendere molto per scoprire tutte le peculiarità del nuovo smartwatch: il suo lancio ufficiale è previsto per il prossimo 3 gennaio.

Le caratteristiche tecniche di Watch Color

Xiaomi non si è sbottonata troppo sulle caratteristiche di Watch Color: l’azienda si è limitata a sottolineare l’esistenza di vari cinturini colorati che permetteranno di personalizzare l’orologio (un po’ come avviene per i prodotti della linea Mi Band), rendendolo adatto a ogni occasione. Su Weibo sono però trapelate alcune immagini che permettono di farsi un’idea più chiara della dotazione tecnica dello smartwatch. Il dispositvo, infatti, dovrebbe essere dotato di un display AMOLED da 1,39 pollici con risoluzione 454x454 pixel, connettività Bluetooth 5.0, resistenza fino a 5 ATM e batteria da 420 mAh. Inoltre, dovrebbe essere compatibile con tutti i dispositivi dotati di una versione di Android pari o superiore alla 4.4 e supportare l’assistente digitale Xiaomi AI.

Mi Watch

Xiaomi ha fatto il proprio debutto nel mondo degli smartwatch lo scorso novembre, quando ha reso disponibile in Cina Mi Watch, un dispositivo che si distingue dagli altri prodotti in commercio per una scocca dai bordi maggiormente squadrati, realizzata in lega d’alluminio e ceramica. Sul fronte tecnico, il device può contare sulle prestazioni del processore Snapdragon Wear 3100, supportato da 1GB di RAM e da 8GB di memoria interna. Grazie a Wear OS, il sistema operativo di Google per i dispositivi indossabili, l’orologio può svolgere un’ampia gamma di funzioni, tra cui il monitoraggio della frequenza cardiaca, del sonno e del massimo consumo di ossigeno (VO2 max). Inoltre, permette anche di monitorare i vari progressi in un buon numero di attività sportive, incluso il nuoto.