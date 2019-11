Annunciato Xiaomi Mi Watch: prezzi e caratteristiche

Xiaomi ha annunciato ufficialmente Mi Watch, il suo primo smartwatch. Sul lato estetico, il dispositivo si distingue dai prodotti della concorrenza per una scocca dai bordi maggiormente squadrati, realizzata in lega d’alluminio e ceramica. Il cuore pulsante del device è il processore Snapdragon Wear 3100, supportato da 1GB di RAM e da 8GB di memoria interna. Grazie a Wear OS, il sistema operativo di Google per i dispositivi indossabili, l’orologio può svolgere un’ampia gamma di funzioni, tra cui il monitoraggio della frequenza cardiaca, del sonno e del massimo consumo di ossigeno (VO2 max). Inoltre, può essere usato per misurare i propri progressi in varie attività sportive (tra cui anche il nuoto).

Il nuovo smartwatch Mi Watch (Xiaomi)

Le caratteristiche di Mi Watch

Mi Watch è dotato di un display AMOLED da 1,78 pollici con 326 ppi e di una batteria da 570 mAh che, secondo Xiaomi, dovrebbe garantire un’autonomia di 36 ore con una singola carica. Per quanto riguarda la connettività, lo smartwatch può contare su Bluetooth 4.2, NFC, Wi-Fi, GPS ed eSIM. Quest’ultima consente di utilizzare il dispositivo per navigare su Internet ed effettuare o ricevere chiamate.

Il prezzo

Lo smartwatch è stato annunciato assieme allo smartphone con cinque fotocamere posteriori CC9 Pro e Mi TV 5/5 Pro. In Cina sarà disponibile dal prossimo 11 novembre al prezzo di 1.299 Yuan (circa 166 euro), nella versione standard, e di 1.999 Yuan (circa 256 euro) nella variante con scocca e cinturino in acciaio indossabile. Quest’ultima sarà commercializzata il prossimo dicembre.

Presentato Xiaomi Mi CC9 Pro

Come accennato, Xiaomi ha svelato ufficialmente anche il nuovo smartphone Mi CC9 Pro, caratterizzato dalla presenza di ben cinque fotocamere nella parte posteriore. Il sensore principale è da 108 MP ed è stato realizzato da Samsung. Il dispositivo è dotato anche di un display OLED FHD da 6,47 pollici e del SoC Qualcomm Snapdragon 730G. Le sue caratteristiche dovrebbero essere identiche a quelle di Xiaomi Mi Note 10, la cui presentazione è prevista per il 6 novembre.