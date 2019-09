Xiaomi Mi 9 Pro 5G, tutte le caratteristiche del nuovo smartphone

Xiaomi ha ufficialmente svelato le caratteristiche del nuovo smartphone top di gamma: Mi 9 Pro 5G, che come suggerisce il suo nome è compatibile con le reti di quinta generazione. Debutterà sul mercato cinese in quattro diversi tagli di memoria: la versione con 8GB di Ram e 128GB di memoria interna costerà 3.699 RMB, pari a circa 470 euro; il modello con 8GB di Ram e 256GB di storage interno avrà un prezzo di 3.799 RMB (all’incirca 486 euro): la variante con 12GB di Ram e 256GB di memoria interna costerà 4.099 RMB (524 euro); quella con 12GB di Ram e 512GB di memoria interna sarà disponibile al prezzo di 4.299 RMB, circa 550 euro.

Xiaomi Mi 9 Pro 5G: specifiche tecniche

Xiaomi Mi 9 Pro 5G vanta uno schermo Amoled da 6,39 pollici con risoluzione FHD+ e ha come processore il prestante Qualcomm Snapdragon 855+ con processo produttivo a 7nm, dotato di un sistema di raffreddamento VC Liquid Cooling e clock a 2,96GHz, in grado di ridurre la temperatura della CPU di 10,2 gradi. Come il fratello Xiaomi Mi 9, anche il modello Pro 5G monta una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel, abbinato a una lente ultra grandangolare da 16 megapixel e a un teleobiettivo da 12 megapixel. La camera per i selfie, invece, è da 20 megapixel ed è celata nel notch a goccia posto al centro del display.

Xiaomi Mi 9 Pro (YouTube)

Batteria da 4.000 mAh con diverse modalità di ricarica

Uno dei suoi punti di forza è sicuramente la batteria da 4.000 mAh, caratterizzata da diverse modalità di ricarica. Grazie alla nuova tecnologia ultra rapida Mi Charge Turbo è possibile ottenere una carica completa wireless fino a 30W in soli 69 minuti. Utilizzando la ricarica cablata fino a 40W, inoltre, Mi 9 Pro 5G si ricarica completamente in 48 minuti. In aggiunta, grazie al sistema di ricarica inversa è possibile ricaricare altre divice tecnologici fino a 10W.