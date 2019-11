Le vendite mondiali degli smartphone calano dello 0,4%

Nel terzo trimestre del 2019, le vendite globali degli smartphone sono scese dello 0,4% rispetto allo stesso periodo nel 2018. In totale, tra luglio e settembre sono stati venduti 387,5 milioni di telefonini. Lo indicano i dati contenuti nell’ultimo report stilato dagli analisti della società di consulenza e ricerca Gartner. Gli esperti ritengono che molti consumatori stiano rimandando l’acquisto di un nuovo smartphone al 2020, quando l’estensione della copertura delle reti 5G sarà maggiore.

Samsung continua a trainare le vendite del settore

Dal report emerge anche che nel terzo trimestre del 2019 le vendite del settore sono state trainate da Samsung. L’azienda sudcoreana, infatti, ha venduto 79 milioni di smartphone, 5,6 milioni in più rispetto a un anno fa. Il secondo gradino del podio è occupato da Huawei che, nonostante l’inserimento nella lista nera delle entità commerciali dell’Ufficio dell’Industria e della Sicurezza degli Stati Uniti (Bis), è stata l’unica azienda a mettere a segno una crescita a doppia cifra: +26%. Il colosso di Shenzhen ha venduto 65,8 milioni di smartphone, di cui 40,5 milioni consegnati in Cina. Apple rimane stabile al terzo posto della classifica, ma perde terreno rispetto al 2018, scendendo da 45,7 milioni di iPhone venduti a 40,8 milioni. Leggera flessione anche per Xiaomi, che passa da 33,2 milioni di unità vendute a 32,3 milioni. Chiude la top 5 Oppo, con 30,8 milioni di smartphone consegnati.

Il boom degli smart speaker

Se il settore degli smartphone ha conosciuto un leggero calo nel corso dell’ultimo trimestre, lo stesso non vale per quello degli smart speaker. Le vendite degli altoparlanti con un assistente vocale integrato sono cresciute del 44,9% a livello globale, portando le unità vendute a quota 28,6 milioni. Amazon è l’azienda che ha beneficiato maggiormente di questo boom: negli ultimi mesi il colosso dell’e-commerce ha raggiunto un vero e proprio record, superando per la prima volta i 10 milioni di speaker messi in commercio in un trimestre.