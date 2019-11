Redmi sarebbe al lavoro sul suo primo smartwatch

Sulla scia di Xiaomi, che ha recentemente annunciato il suo primo orologio smart, Mi Watch, anche Redmi sarebbe prossima al lancio di uno smartwatch. A svelare i piani dell’azienda è lo stesso Ceo, Lu Weibing, in un post pubblicato sul noto social network cinese Weibo. In meno di un’anno dalla sua fondazione, Redmi ha saputo intromettersi con forza e determinazione sul mercato hi-tech lanciando un’intera gamma di prodotti di ultima generazione, dai notebook alla Smart tv passando per gli accessori. La scelta di realizzare uno smartwatch è dunque perfettamente in linea con i piani dell’azienda intenzionata a conquistare una porzione sempre più ampia del mercato.

Avrà caratteristiche in comune con Mi Watch

“Non vedete l'ora di vedere l'orologio Redmi?”, scrive Weibing su Weibo, interrogando direttamente la platea di utenti iscritta al social network. La domanda del Ceo dell’azienda lascia sicuramente pochi dubbi. Inoltre, non è la prima volta che Weibing si ‘lascia sfuggire’ delle anticipazioni sui social. Per quanto riguarda le possibili caratteristiche dello smartwatch, molto probabilmente, seppur si tratta solo di ipotesi, il primo orologio smart di Redmi potrebbe avere delle specifiche tecniche in comune con il nuovo Mi Watch.

Annunciato Xiaomi Mi Watch: prezzi e caratteristiche

Il primo smartwatch di Xiaomi, Mi Watch, ha uno schermo AMOLED da 1,78 pollici e monta una scocca dai bordi squadrati, in lega di alluminio e ceramica. Ha come processore Snapdragon Wear 3100 e come sistema operativo Wear OS. Per quanto riguarda la batteria, ne monta una da 570 mAh, in grado di garantire fino a 36 ore di autonomia con una singola ricarica. In Cina verrà lanciato l’11 novembre al prezzo di 1.299 Yuan (circa 166 euro), nella versione standard, e di 1.999 Yuan (circa 256 euro) nel modello con scocca e cinturino in acciaio inossidabile. Quest’ultima sarà commercializzata il prossimo dicembre.