Redmi Note 8 Pro, record di vendite in Cina in sole 24 ore

Redmi Note 8 Pro, in sole 24 ore dal suo lancio sul mercato cinese, ha registrato vendite da record. In un giorno sono state consegnate 300.000 unità. Un risultato che supera di gran lunga quello raggiunto dal precedente modello Redmi Note 7, che nello stesso tempo aveva registrato ‘solo’ 100.000 pezzi venduti.

Ad annunciare e celebrare il grande traguardo raggiunto è Lu Weibing, General Manager dell’azienda, che sul suo profilo ufficiale del noto social network cinese Weibo comunica ai fan della società l'ottimo risultato ottenuto, dedicandogli un post.

Supera per vendite il modello precedente Redmi Note 7

Redmi Note 8 Pro è stato presentato insieme al modello base in un evento dedicato tenutosi in Cina a fine agosto 2019.

Se le sue consegne continueranno di questo passo, il nuovo smartphone potrebbe eguagliare o addirittura superare il successo di Redmi Note 7, che in un solo mese dal suo lancio ha registrato 1 milione di unità vendute sul mercato cinese.

Redmi Note 8 Pro: specifiche tecniche

Il punto di forza di Redmi Note 8 Pro è sicuramente il comparto fotografico: monta una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP e una fotocamera per i selfie da 20 MP. Per quanto riguarda la batteria, il nuovo modello Pro ne ha una da 4.500 mAh, con supporto a ricarica rapida a 18W. Monta uno schermo da 6,53" FHD+, con rapporto display-scocca del 91,4% ed è disponibile in tre diverse varianti acquistabili a partire da 1399 yuan, pari a circa 176 euro. Redmi Note 8, invece, ha un display da 6,3" FHD+ con rapporto schermo-scocca del 90% ed è disponibile in tre diverse colorazioni: Blue, White e Black. Il modello base costa 999 yuan (126 euro). Per quanto riguarda il comparto fotografico, Redmi Note 8 ha quattro cam sul retro proprio come la versione Pro; tuttavia, il suo sensore principale è da 48 MP.