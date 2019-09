Facebook è al lavoro su un nuovo visore per la Realtà aumentata

Facebook, durante la conferenza degli sviluppatori Oculus Connect 6, a San Jose, in California, ha nuovamente confermato di avere in programma il lancio di un visore per la Realtà aumentata. L’annuncio è avvenuto dopo la riproduzione di un filmato che illustrava le potenzialità del nuovo visore.

Nel corso dell’evento il colosso ha anche svelato un nuovo progetto, ‘Live Maps’, che creerà mappe 3D del mondo e amplierà sensibilmente le applicazioni a cui si presta il nuovo visore.

Come saranno i nuovi occhiali AR

I nuovi occhiali AR serviranno sia come assistenti personali, che per l’educazione e l’intrattenimento. Saranno in grado, per esempio, di ricordare all’utente, tramite pop-up, gli appuntamenti della giornata o di trasformare una semplice chiamata in una video-chiamata, dove si avrà l’impressione di parlare a quattròcchi con l’interlocutore.

Gli sviluppatori, tuttavia, non hanno rivelato alcuna informazione riguardo l’aspetto del visore. Inoltre, nel video di presentazione nessuna delle persone coinvolte indossa il nuovo paio di occhiali. Questa scelta potrebbe essere dettata dalla volontà dell’azienda di non svelare in anteprima il design del nuovo visore o dall’assenza di un progetto definito. Si potrebbe anche ipotizzare che l’assenza fisica degli occhiali potrebbe essere giustificata dal desiderio dell’azienda di lanciare un dispositivo con tecnologia Brain-computer interface (interfaccia grafica). Bisognerà attendere sviluppi futuri per poter avere maggiori informazioni ufficiali a riguardo.

Durante la conferenza, il capo della realtà virtuale di Facebook, Andrew Bosworth, ha dichiarato che la società, nonostante non abbia voluto svelarne i dettagli, ha in serbo "alcuni" prototipi di occhiali AR.

Il progetto Live Maps: mappe 3D del mondo

Secondo quando svelato dagli sviluppatori di Facebook, Live Maps, unendo informazioni provenienti da mappe, filmati realizzati dagli smartphone e occhiali per la Realtà aumentata, creerà “rappresentazioni multistrato del mondo”. La nuova tecnologia, come riporta The Verge, potrà essere utilizzata per identificare oggetti con etichette o persino per proiettare un avatar olografico.

Le scorse settimane sono anche trapelate in rete delle indiscrezioni che fanno riferimento a una probabile collaborazione di Facebook con Luxottica, produttore di Ray-Ban, per la realizzazione di uno dei nuovi prototipi di visori AR.