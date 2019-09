Facebook ha comprato Ctrl-Labs, una start-up che sta studiando il modo di permettere alle persone di controllare e utilizzare i computer con la mente, attraverso i pensieri e i segnali cerebrali. L’azienda, secondo Bloomberg, avrebbe pagato tra 500 milioni e un miliardo di dollari. L’operazione è stata ufficializzata - senza dettagli sul prezzo - da Andrew 'Boz' Bosworth, vicepresidente di realtà virtuale e aumentata di Facebook, con un post sul social.

Il braccialetto a interfaccia neurale

Bosworth ha spiegato che Ctrl-Labs si unirà al team di Facebook Reality Labs. La start-up, nata 4 anni fa e con dozzine di dipendenti, sta lavorando a un braccialetto che colga l’attività neurale di una persona per trasformare l’azione a cui il soggetto sta pensando in un movimento sullo schermo digitale. In altre parole, la tecnologia a interfaccia neurale permetterebbe, ad esempio, di postare una foto su Facebook solo pensandolo. Potrebbe anche essere integrata con gli occhiali per la realtà aumentata. Lo sviluppo del braccialetto, ha spiegato Bosworth darebbe “alle persone il controllo dei loro dispositivi come una naturale estensione del movimento”. "L'obiettivo – ha aggiunto – è commercializzarlo in tempi brevi”.