Samsung, accordo con SK Telecom: in progetto TV 8K con 5G

Samsung e SK Telecom hanno unito le forze per realizzare e successivamente lanciare sul mercato la prima TV 8K con tecnologia 5G al mondo.

Le due società hanno siglato un protocollo d’intesa (MOU) che prevede la loro cooperazione in alcune specifiche aree, quali la piattaforma eSpace e 5G Sero TV, una televisione che può essere ruotata sia in orizzontale che in verticale, per fornire un’esperienza simile a quella offerta dagli smartphone.

Termini dell’accordo

Come si legge nel comunicato diffuso dalla stessa SK Telecom, le due società hanno in progetto la realizzazione di una TV in grado di rivoluzionare l’esperienza di visione offerta agli utenti che potranno ricevere video 8K, ovvero con la massima risoluzione attualmente esistente, direttamente sul proprio televisore con una latenza ultra-ridotta, sfruttando le reti di SK Telecom.

Entrambe le aziende daranno il loro contributo nella realizzazione del progetto: Samsung offrirà la tecnologia upscaling 8K con "machine learning, ovvero l’Intelligenza artificiale, il dongle 5G per supportare la trasmissione diretta di contenuti video con risoluzione 8K e gli algoritmi di ultima generazione per aggiornare le immagini Full HD e UHD alla risoluzione 8K.

SK Telecom, invece, ottimizzerà le potenzialità della sua rete 5G, aggiungendo Mobile Edge Computing e il Network-Based Media Processing: integrazione fondamentale per evitare che si verifichino eventuali interruzioni nella trasmissione dei video in 8K.

“La TV 5G-8K è il culmine delle reti 5G”

“La TV 5G-8K è il culmine delle reti 5G a latenza ultra-bassa combinata con la definizione ultra-elevata sui TV”, ha dichiarato Park Jin-hyo, Chief Technology Officer e Head of ICT R&D Center di SK Telecom. "La tecnologia 5G contribuirà a trasformare in realtà il mondo degli iper-media”. Gli utenti della Corea del Sud avranno la possibilità di vedere i video in 8K sia tramite la piattaforma oksusu che per mezzo di POOQ, il servizio di sottoscrizione video over-the-top. Samsung e SK Telecom avrebbero anche nei piani il progetto di modelli di business B2B, che attueranno integrando la connettività 5G in televisori e display.