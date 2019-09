Apple TV 2019, possibile lancio durante l’evento del 10 settembre

Al tanto atteso evento di presentazione di Apple, in programma il 10 settembre 2019, oltre ai nuovi iPhone e all’Apple Watch di quinta generazione, il colosso di Cupertino potrebbe annunciare un’altra grande novità.

Stando alle indiscrezioni riportate da MacRumors, Apple avrebbe in serbo la presentazione di una versione aggiornata della Apple TV.

Apple TV 11,1 offrirà migliori prestazioni grafiche

Nonostante non ci siano annunci ufficiali a riguardo, i fan della mela potrebbero a breve conoscere le specifiche tecniche e tutte le caratteristiche della nuova Apple TV 11,1, che monterà probabilmente il processore SoC Apple A12 Bionic o il chip A12X, già presente sugli iPad Pro di ultima generazione.

L’ultimo modello di Apple TV 4K integra il processore SoC A10X Fusion, presente anche negli iPad Pro 2017: è quindi molto probabile che l’azienda abbia destinato alla nuova versione un chip più potente che possa migliorare le prestazioni offerte da Apple TV 11,1, soprattutto per quanto riguarda il comparto grafico.

L’ormai prossimo 10 settembre corrisponderà anche al giorno del debutto ufficiale dei nuovi servizi del colosso di Cupertino: Apple TV+ e Apple Arcade, che consentirà agli utenti iOS, Mac e Apple TV di accedere a un pacchetto di giochi sottoscrivendo un abbonamento mensile. Il loro lancio potrebbe essere la giusta occasione per presentare al grande pubblico anche una nuova Apple TV dalla quale poter usufruire dei nuovi servizi sfruttando migliori prestazioni grafiche.

Bisognerà comunque attendere la conferma ufficiale da parte di Apple, per avere notizie certe riguardo la data scelta dall’azienda per la presentazione della versione aggiornata della Apple TV.

In programma il lancio di un nuovo iPhone SE nel 2020

Tra i piani di Apple ci sarebbe anche il lancio di un nuovo modello di iPhone SE. Secondo The Verge, il suo debutto avverrà probabilmente il prossimo anno e avrà come obiettivo il rilancio di Apple nei mercati dei Paesi emergenti, come Cina e India.

Stando alle indiscrezioni, il nuovo smartphone low-cost potrebbe montare buona parte dei componenti degli iPhone di ultima generazione ma avere un aspetto simile a iPhone 8.

"L'iPhone SE più economico potrebbe fungere da acceleratore delle vendite nella prima metà del prossimo anno, se i nuovi iPhone premium non funzioneranno bene nei prossimi mesi", ha dichiarato Jeff Pu, analista tecnico esperto di GF Securities.