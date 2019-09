Da Nike le scarpe smart che si allacciano con Siri

Nel mondo degli assistenti virtuali sempre più diffusi e capaci, accade anche che sia Siri a poter allacciare o slacciare le scarpe. È il caso delle Nike Adapt Huaraches, una versione moderna di una popolare linea lanciata quasi 30 anni fa ripensata all’insegna della tecnologia. Le nuove scarpe eliminano ogni tipo di sforzo per chi le indossa: basta un comando vocale rivolto all’assistente di Apple per allacciare le scarpe o sciogliere i lacci, ma non solo.

Le scarpe smart di Nike che si controllano con Siri

In una nota ufficiale che ha annunciato la novità, Nike spiega come le nuove Adapt Huarache sfruttino la tecnologia FitAdapt per portare a un livello superiore quell’approccio rivoluzionario inaugurato nel 1991 dal primo modello della serie. Il cuore della nuova calzatura è rappresentato proprio da Nike FitAdapt, descritta come “una piattaforma intelligente che si aggiorna e si evolve insieme all’utilizzatore”. Oltre al sistema di allacciamento, controllato da un piccolo motore, chi indossa le scarpe avrà a disposizione una serie di impostazioni per trovare la forma più comoda e adatta al tipo di attività da svolgere. Grazie alla collaborazione con Apple, queste funzioni saranno totalmente gestibili da iPhone o Apple Watch attraverso l’applicazione Adapt: così si potrà chiedere a Siri di allacciare o slacciare le scarpe, vedendo l’ordine eseguito in pochi secondi grazie alla tecnologia adottata da Nike. Sempre tramite l’assistente vocale sarà inoltre possibile cambiare il colore delle due luci Led presenti alla base della scarpe.

Nike Adapt Huarache in vendita dal 13 settembre

Le Nike Adapt Huarache controllabili con Siri saranno lanciate il 13 settembre, acquistabili tramite l’app SNKRS e alcuni rivenditori selezionati. L’azienda non ha ancora comunicato il prezzo del nuovo modello, ma come segnalato da The Verge le calzature Adapt BB lanciate da Nike nei mesi scorsi, anch’esse dotate di sistema di allacciamento automatico e Bluetooth, erano state proposte a un prezzo iniziale di 350 dollari.