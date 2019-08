Apple prepara una fotocamera 3D per iPad Pro 2020

Mentre si avvicina la data di uscita di iPhone 11, Apple lavora senza sosta ad altri dispositivi futuri: per iPad Pro, sul quale erano già state diffuse le prime indiscrezioni relative a una tripla fotocamera, Cupertino avrebbe in mente di utilizzare un sensore 3D di profondità. La notizia è stata riportata da MacRumours, che cita a propria volta il sito coreano The Elec, secondo cui Apple otterrà le componenti necessarie a realizzare la fotocamera 3D dall’azienda coreana Derkwoo Electronics. Secondo i piani del colosso californiano, iPad Pro dovrebbe debuttare entro marzo 2020.

La fotocamera 3D di iPad Pro 2020

Il comparto fotografico sarà con molte probabilità uno dei punti di forza di iPad Pro in uscita nel 2020. Come riporta MacRumours, fonti anonime del settore industriale citate da The Elec rivelano che Apple avrebbe già avviato i contatti con Derkwoo Electronics per la fornitura di componenti necessarie per i moduli che comporranno la fotocamera 3D del tablet. I sensori di profondità dovrebbero essere accompagnati dalla tecnologia time-of-flight, che permetterebbe di ottenere immagini tridimensionali grazie a mappe di profondità generate calcolando il tempo impiegato da impulsi laser o Led per rimbalzare sulla superficie di un oggetto all’interno di una stanza. IPad Pro dovrebbe fungere da ‘apripista’, montando una tecnologia che potrebbe poi essere utilizzata anche sugli iPhone previsti per settembre 2020.

Prima l’uscita di iPhone 11

La produzione di massa delle componenti per la fotocamera 3D di iPad Pro ordinate da Apple dovrebbe iniziare verso la fine del 2019, in modo da consentire il lancio del dispositivo per marzo 2020. Prima di allora, però, Cupertino ha già fissato in agenda alcuni importanti appuntamenti: il primo dovrebbe essere il 10 settembre, probabile data di uscita di iPhone 11 secondo le indiscrezioni notate dal portale brasiliano iHelp BR nell’ultima versione beta di iOS 13. Successivamente, l’azienda potrebbe lanciare anche dei nuovi Apple Watch in ceramica e titanio: non si sa tuttavia se questi smartwatch faranno parte della nuova Serie 5 o di quella precedente.