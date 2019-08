Apple, i prossimi iPad Pro potrebbero montare una tripla fotocamera

La prossima generazione di iPad Pro potrebbe montare una tripla fotocamera.

L’indiscrezione, riportata da AppleInsider, suggerisce l’intenzione di Apple di migliorare il comparto fotografico dei suoi tablet, finora provvisti di un solo sensore per gli scatti.

La versione da 10,2 pollici, invece, probabilmente monterà una doppia fotocamera.

Secondo il noto sito giapponese Mac Otakara debutteranno sul mercato il prossimo ottobre. Bisognerà attendere eventuali conferme dell’azienda, per poterne parlare con certezza.

Probabilmente dunque, i futuri iPad Pro avranno in comune con la prossima generazione di iPhone una super fotocamera con tre sensori.

iPad: da un solo sensore a una tripla fotocamera

L’ultimo iPad Pro monta una singola fotocamera con sensore da 12 megapixel; gli iPad Mini, iPad Air e iPad attualmente sul mercato hanno invece un solo sensore da 8 megapixel.

Secondo la fonte, il sistema a telecamere multiple potrebbe rientrare in un nuovo progetto di AR di Apple: probabilmente i sensori giocheranno un ruolo chiave nelle future applicazioni di Realtà Aumentata per iOS.

Questa potrebbe essere una delle ragioni alla base della probabile evoluzione del comparto fotografico degli iPad.

Apple, iPhone 2019: saranno in vendita probabilmente dal 20 settembre

Gli iPhone di prossima generazione potrebbero debuttare sul mercato il 20 settembre 2019. A suggerirlo è una dichiarazione di Ken Miyauchi, presidente di Softbank, che ha rivelato per sbaglio informazioni che non lasciano dubbi sulla data di uscita del nuovo smartphone della mela. Nel corso di un’intervista, durante la quale è stato interrogato riguardo i futuri progetti dell'azienda, Miyauchi ha confessato di non avere piani per le offerte che attuerà nel periodo di 10 giorni che intercorre tra il debutto dei nuovi smartphone di Apple e l’entrata in vigore della legge in arrivo in Giappone il primo ottobre 2019. Analizzando la sua dichiarazione, è chiaro che i futuri iPhone debutteranno sul mercato indicativamente il prossimo 20 settembre, una data del tutto in linea con le abitudini di Apple.