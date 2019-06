Samsung lancia SmartThings Cam, Wifi Smart Plug e Smart Bulb

Samsung rinnova la linea SmartThings. Presto arriveranno sugli scaffali tre nuovi prodotti per rendere la casa più connessa e sicura.

Ad annunciarlo è la stessa azienda che in un comunicato dedicato ha presentato la nuova SmartThings Cam, Wifi Smart Plug e Smart Bulb.

L’innovativa videocamera smart comprende la visione notturna ed è pensata per tenere sotto controllo la propria abitazione in ogni momento della giornata. Integra dei sensori in grado di distinguere i movimenti che avvengono abitualmente all’interno delle mura domestiche, quali un amico a quattro zampe in transito da una stanza all’altra, dagli spostamenti potenzialmente effettuati da un malintenzionato.

Nuova SmartThings Cam: le specifiche tecniche

La nuova SmartThings Cam funziona tramite Wi-Fi e vanta una fotocamera full HD 1080p con un obiettivo grandangolare da 145 gradi.

Per controllare la propria abitazione e interagire con i familiari presenti al suo interno basta dare un’occhiata all’applicazione dedicata SmartThings: permette di parlare con chiunque sia dall’altra parte della videocamera grazie all’audio bidirezionale.

Offre uno storage cloud gratuito di 24 ore, con la possibilità di collegare fino a un massimo di 4 telecamere. Gli utenti che vogliono registrare un quantitativo superiore di ore (fino a 30 giorni) possono sottoscrivere un abbonamento Premium mensile al prezzo di 7,99 dollari o annuale a 79,99 $: la sottoscrizione permette di connettere fino a 8 SmartThing Cams. La nuova videocamera di Samsung è disponibile al prezzo di 89,99 dollari.

Wifi Smart Plug e Smart Bulb

Samsung ha lanciato anche Wifi Smart Plug e Smart Bulb, due prodotti completamente ridisegnati rispetto alla linea precedente, che funzionano tramite Wi-Fi.

SmartThings Wifi Smart Plug rende smart ogni presa ed è disponibile a 17,99 dollari.

Il nuovo Smart Bulb, invece, al prezzo di 9,99 dollari, offre un nuovo modo intelligente e conveniente per illuminare la propria abitazione: permettere di controllare e personalizzare la luce emessa dalle lampadine direttamente tramite l’assistente vocale. Grazie all’applicazione è possibile programmare quando illuminare le stanze della propria casa, magari scegliendo di accendere le luci prima del proprio rientro.

"Vogliamo aiutare le famiglie a mantenere le loro vite connesse in modo semplice utilizzando SmartThings per riunire centinaia di popolari prodotti smart per la casa in un'unica piattaforma”, spiega SK Kim, Senior Director, IoT Product Marketing presso Samsung Electronics America.