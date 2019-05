iRobot, Roomba e Braava aspirano e lavano in sequenza combinata

Arrivano sul mercato due nuovi dispositivi per la casa di iRobot: l’aspirapolvere Roomba s9+ e il lavapavimenti Braava Jet m6.

Il primo elemento che salta all’occhio è la nuova forma a D di Roomba, che va a sostituire la tradizionale struttura circolare e garantisce prestazioni migliori, soprattuto negli angoli, lungo i bordi del pavimento e nei punti più difficili da raggiungere.

I due nuovi dispositivi possono lavorare in sequenza combinata, una funzione programmabile direttamente dall’applicazione iRobot Home: Braava Jet m6 si attiva e inizia a lavare i pavimenti, solo quando Roomba s9+ torna alla base, dopo aver terminato di aspirare le stanze desiderate. Il nuovo aspirapolvere sarà disponibile al prezzo di 1.499 euro. Il lavapavimenti costerà, invece, 699 euro.

Il nuovo Roomba s9+

Roomba s9+, definito dalla stessa iRobot, “il più intelligente, potente ed efficiente Roomba che sia stato mai costruito”, è abbinato alla Clean Base, in grado di conservare fino a 30 cassetti di rifiuti raccolti dal robot.

Ha una potenza di aspirazione che supera di 40 volte quella della serie 600, quali il Roomba 605, e integra le tecnologie Imprint Smart Mapping e vSLAM, che gli permettono di memorizzare la mappa della casa e di orientarsi al suo interno, pianificando in modo ottimale il suo lavoro. Tramite l’app dedicata è possibile scegliere, non solo le stanze da pulire, ma anche a che ora e in che giorni della settimana programmare l’aspirazione.

Roomba s9+, inoltre, ha un sistema di pulizia e tre fasi ed è in grado di riconoscere autonomamente la presenza di un tappeto e di attivare una potenza di aspirazione più elevata (Power Boost Technology), che permette di raccogliere efficacemente la polvere e i peli intrappolati al suo interno.

Il nuovo aspirapolvere di iRobot è indicato anche per chi soffre di allergia in quanto integra un sistema anti-allergeni che imprigiona il 99% delle polveri sottili, dei pollini e delle muffe.

L’innovativo lavapavimenti Braava Jet m6

Braava Jet m6 è il nuovo dispositivo di iRobot in grado di lavare in autonomia i pavimenti della casa con due diverse modalità di pulizia: a secco e ad acqua. Come Roomba s9+, anche il nuovo lavapavimenti integra le tecnologie Imprint Smart Mapping e vSLAM ed è quindi in grado di orientarsi nella casa memorizzando l’intera mappa. Per azionarlo basta premere il pulsante Clean o programmare i suoi compiti dall’app dedicata.

Braava Jet m6 si adatta a qualsiasi tipo di superficie e regola la potenza del suo getto a seconda del tipo di pavimento su cui è in azione.