iPhone pieghevole? Apple ha depositato un nuovo brevetto

Apple avrebbe intenzione di lanciarsi sul mercato degli smartphone pieghevoli.

Rimasta finora soltanto una spettatrice di questa nuova generazione di telefoni con schermi flessibili, l’azienda di Cupertino starebbe ora pianificando il suo debutto sul mercato.

La conferma arriva da un brevetto depositato dalla stessa Apple, che svela il progetto di un nuovo schermo pieghevole che si ripiega su di un lato.

Il nuovo brevetto

I disegni del brevetto sembrano suggerire che lo schermo si piegherà anche in tre parti, assumendo una forma a ’s’. Svelano, inoltre, un display che sembra essere pensato più per un iPad che per un telefonino, proprio come i nuovi smartphone di Samsung e Huawei che, quando aperti, si ‘trasformano’ in device con schermo che ricorda quello dei tablet.

Se il brevetto vedrà luce, anche Apple debutterà sul mercato degli smartphone pieghevoli. Finora non c’è nulla di certo, ma sembrano essere chiari i progetti dell’azienda di Cupertino. Per avere conferme ufficiali bisognerà attendere eventuali futuri annunci di Apple.

Gli smartphone pieghevoli dei rivali Samsung e Huawei non hanno per ora ottenuto il successo sperato. Se da un lato il lancio del Galaxy Food continua a essere rimandato, dall’altro anche l’uscita del nuovo smartphone di Huawei è messa a dura prova dalle ultime vicende in cui è coinvolta l'azienda.

Apple lancia a sorpresa il nuovo iPod touch 2019

Apple ha da poco svelato il nuovo iPod touch 2019, con un annuncio a sorpresa, a pochi giorni dall’inizio della conferenza di Apple dedicata alla sviluppatori, la Worldwide Developer Conference 2019.

Rispetto all’ultimo modello, lanciato nel 2015, il nuovo iPod vanta, come spiega la spessa Apple, “miglioramenti in potenza, capacità e comunicazione a un prezzo notevole”.

Il suo processore, inoltre, offre “prestazioni migliorate nei giochi e, per la prima volta su iPod, esperienze immersive di realtà aumentata”, oltre a consentire l’utilizzo di FaceTime di gruppo per “chattare più facilmente con i membri della propria famiglia, colleghi o amici simultaneamente”.