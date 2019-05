Con un annuncio a sorpresa, Apple ha lanciato il nuovo iPod touch a quattro anni dall’ultimo modello. Le voci su una possibile uscita del device si rincorrevano ormai da inizio 2019, ma Cupertino ha spiazzato tutti decidendo di presentare il dispositivo a pochi giorni dal debutto della Worldwide Developer Conference 2019. Secondo quanto annunciato da Apple sul proprio sito ufficiale, il nuovo iPod touch presenta “miglioramenti in potenza, capacità e comunicazione a un prezzo notevole”.

Sul nuovo iPod Touch il chip di iPhone 7

L’iPod Touch presentato da Apple strizza l'occhio al passato per quanto riguarda il design, piuttosto simile a quello dei precedenti modelli, ma offre al suo interno alcune interessanti novità. Quella principale riguarda il chip A10 Fusion, già presente sull’iPhone 7 lanciato nel 2016, proprio un anno dopo l’ultima versione di iPod Touch. Secondo Cupertino il processore garantirà “prestazioni migliorate nei giochi e, per la prima volta su iPod, esperienze immersive di realtà aumentata”, oltre a consentire l’utilizzo di FaceTime di gruppo per “chattare più facilmente con i membri della propria famiglia, colleghi o amici simultaneamente”. L’iPod touch di settima generazione supporta iOS 12, monta un display Retina da 4 pollici e presenta una doppia fotocamera uguale a quella del predecessore, con un sensore posteriore da 8 megapixel e uno frontale da 1.2 megapixel.

Il nuovo iPod touch 7 (Apple)

Il prezzo di iPod touch 7

Secondo Greg Joswiak, vice presidente del Product Marketing di Apple, il piano dell’azienda era quello di rendere “il device iOS più economico ancora migliore, con prestazioni doppiamente più veloci rispetto al passato”, oltre al caratteristico “design ultraleggero che ha sempre reso iPod touch ideale per giocare, ascoltare musica e fare molto altro in qualunque luogo tu vada”. Disponibile in sei colorazioni differenti, il device ha un prezzo di partenza di 249€ per uno spazio di archiviazione di 32 GB. Per le versioni con 128 o 256 GB di memoria, il prezzo di iPod Touch sale rispettivamente a 359€ e 469€.