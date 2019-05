Amazon Fire 7, lanciata una nuova versione del tablet low cost

Amazon ha annunciato una nuova versione del suo tablet low cost Fire 7, il più popolare della compagnia di Jeff Bezos. Rispetto ai suoi predecessori, il device può contare su uno spazio di archiviazione maggiore e su un processore più veloce (un quad-core da 1,3 GHz). Stando alle dichiarazioni del colosso di Seattle, il tablet ha una resistenza alle cadute doppia rispetto all’iPad mini di Apple.

Specifiche tecniche

Fire 7 è dotato di un display da 7 pollici, 16 o 32 GB di memoria interna (espandibile fino a 512 GB tramite una scheda micro SD) e 1 GB di RAM. Le due fotocamere presenti (una posteriore e una frontale) sono entrambe da 2 megapixel e permettono di registrare dei video in HD 720 p. La batteria garantisce fino a 7 ore di lettura, riproduzione di serie tv e film, navigazione sul web e ascolto di musica. Il tablet costerà 69,99 € e farà il suo debutto nel mercato italiano nella colorazione nera dal prossimo 6 giugno. Su Amazon è già possibile preordinarlo, assieme alle custodie (disponibili nei colori nero, blu, grigio, ocra, verde salvia e malva).

Il mercato dei tablet nel primo trimestre 2019

Per il mercato dei tablet, i primi tre mesi del 2019 non sono stati positivi. Il trimestre si è concluso con un calo del 5% su base annua e 36,7 milioni di unità vendute. Apple si è riconfermata la regina del settore, registrando una crescita del 9%. I 9,9 milioni di iPad venduti hanno permesso alla compagnia di Cupertino di incrementare la propria quota di mercato, passando dal 23,5 al 27,1%. Risultati non altrettanto buoni per Samsung: le vendite dell’azienda sudcoreana sono scese dai 5,3 milioni primo trimestre 2018 a 4,8 milioni. Huawei si piazza al terzo posto della classifica, grazie soprattutto alla crescita continua in Cina e nella zona Emea (Europa, Medio Oriente e Africa). Anche Amazon ha fatto un significativo balzo in avanti, raggiungendo i 3 milioni di tablet venduti e incrementando la propria quota di mercato del 21%. All’ultimo posto della top 5 è presente Lenovo, che rispetto al 2018 ha subito un calo del 26%.