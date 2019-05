E-Pad, il nuovo tablet Android per leggere libri e disegnare

Per gli appassionati di disegno e della lettura arriva E-Pad, il primo tablet Android dalla duplice funzione.

Può essere utilizzato sia come un lettore ebook, ideale per leggere quotidiani e libri, sia come un blocco digitale perfetto per disegnare o prendere appunti in completa libertà.

Grazie a uno schermo e-ink (in inchiostro digitale) da 10,3 pollici, il nuovo device vanta dimensioni maggiori rispetto ai comuni tablet per la lettura in commercio: caratteristica che lo rende perfetto anche per la fruizione di fumetti e giornali.

E-Pad, ideato e sviluppato da Eewriter, è attualmente in cerca di sostenitori: su Kickstarter è stata lanciata una campagna di crowdfunding per finanziare il progetto.

Pensato per gli amanti del disegno legge qualsiasi tipo di file

Perfetto per gli artisti e per gli appassionati del disegno a mano libera, E-Pad è in grado di leggere qualsiasi tipo di file, dai documenti Doc e Pdf, ai media in Png e Jpg.

Si tratta di una nuova generazione di tablet pensata per venire in contro alle esigenze degli utenti più esigenti, alla ricerca di un dispositivo tecnologico in grado di offrire più funzioni rispetto ai comuni e-reader attualmente sul mercato.

E-Pad, dal peso di soli 392 grammi, è sconsigliato per le persone in cerca di un device da utilizzare per giocare e per visualizzare video e immagini.

Il suo display in inchiostro digitale è, infatti, pensato per offrire contenuti in bianco e nero, senza affaticare la vista degli utenti. È in alta definizione e offre un contrasto ottimale: simula la riflessione della luce proprio come la carta.

Specifiche tecniche

E-Pad, con connessione Wi-Fi, monta il sistema operativo Android e offre 32 GB di memoria interna e 2 GB di Ram.

Uno dei suoi punti di forza, oltre al supporto della rete 4G, è la batteria dalle alte prestazioni, da 4.100 mAh: garantisce fino a un’intera settimana di autonomia con una sola ricarica e quasi un mese in standby.

E-Pad, dal design semplice ed elegante, sembra un vero e proprio blocco per appunti digitale. Per poter disegnare con un’esperienza simile a quella su carta, il nuovo tablet è abbinato alla penna Wacom EMR, che è possibile acquistare separatamente al prezzo di 29 dollari. Disponibile anche una cover per custodirlo in sicurezza, l’E-Pad Case, al costo di 15 dollari.

È possibile preordinarlo su Kickstarter a partire da 494 dollari. Se la campagna proseguirà come previsto, le sue consegne inizieranno dal mese di agosto 2019.