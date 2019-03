Folletto VR300, ecco il robot aspirapolvere con Amazon Alexa

Dalla Vorwerk, la società tedesca specializzata nella produzione di prodotti per la casa, arriva il robot aspirapolvere Folletto VR300. Si tratta di una tecnologia all’avanguardia compatibile con Amazon Alexa. I proprietari dell’abitazione possono attivarlo al solo comando “Alexa, chiedi a Robot Folletto di pulire”, senza doversi scomodare dal divano.

Il nuovo aspirapolvere della Vorwerk, grazie alla sua forma a D e al potente motore sviluppato dalla società tedesca Wuppertal, offre prestazioni ammirevoli. La sua spazzola principale compie 1.800 giri al minuto ed è affiancata da una laterale, preziosa per raccogliere la polvere negli angoli e nei punti difficilmente raggiungibili con i comuni aspirapolvere.

Funziona abbinato all’applicazione 'Folletto Robot App'

Folletto VR300 funziona abbinato all’applicazione 'Folletto Robot App', dalla quale è possibile, in brevi e semplici passaggi, programmare i compiti dell’aspirapolvere, attivandolo anche quando si è fuori casa.

Tramite la piattaforma, all’occorrenza, si può selezionare le zone off-limits, ovvero le stanze della casa che si ha intenzione di escludere dalla pulizia.

Integra, inoltre, la tecnologia SLAM (Simultaneous Localisation And Mapping) grazie alla quale è in grado, dopo aver eseguito una scansione a 360°, di creare una vera e propria mappa della casa, preziosa per pulire l’abitazione in modo ottimale. L’efficienza e la precisione del robot è garantita da un sistema di quindici sensori preziosi per individuare anche gli ostacoli trasparenti. Folletto VR300 rallenta quando sopraggiunge davanti a un intralcio ed è in grado di aggirarlo continuando a pulire seguendo il suo ‘piano’ di lavoro.

Altre specifiche tecniche

Folletto VR300 monta una batteria agli ioni di litio che garantisce fino a 90 minuti di autonomia, in modalità Eco. In questo lasso di tempo pulisce fino a 120 metri quadrati. È inoltre in grado, una volta ricaricato, di tornare ad aspirare dove aveva interrotto precedentemente il proprio lavoro.

L’aspirapolvere smart, alla fine di ogni ciclo, stila un vero e proprio ‘report di pulizia’. Selezionando l’apposita funzione su Folletto Robot App è quindi possibile monitorare ogni singola azione del robot e il tempo da esso impiegato per far risplendere la casa. È disponibile in Italia sul sito www.folletto.it al prezzo di 950 euro.