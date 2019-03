Mercato smartwatch: Apple domina, seguita da Samsung e Fitbit

Sempre più persone decidono di acquistare gli smartwatch. Il mercato degli orologi smart ha registrato un’impennata nelle vendite nel 2018.

L’analisi dei ricercatori Strategy Analytics ha evidenziato nel quarto trimestre dello scorso anno un incremento del 56% nelle spedizioni in tutto il mondo, con ben 18,2 milioni di smartwatch consegnati ai consumatori.

Apple leader del settore

Leader del settore è ancora una volta Apple che ha registrato nel quarto trimestre del 2018 un aumento del 18% nelle vendite rispetto al medesimo periodo del 2017.

A calare è invece la quota di mercato dell’azienda di Cupertino scesa al 51% dal 67% dell’anno precedente.

In seconda posizione c’è invece Samsung che nel quarto trimestre del 2018 ha superato Fitbit, lasciandole il terzo posto sul podio.

L’azienda coreana con ben 2,4 milioni di smartwatch venduti ha registrato un market share del 13,2%, di cinque punti percentuale superiore rispetto al quarto trimestre del 2017. Fitbit, invece, con una quota di mercato del 12,7% ha triplicato quella registrata nell’anno precedente.

Fuori dal podio Garmin con 1,1 milioni di spedizioni e un market share del 6,1%.

Vendite in aumento nel 2019

Gli esperti di Gartner prevedono che nel 2019 la popolazione mondiale spenderà all’incirca 16,2 miliardi di dollari per l’acquisto di smartwatch.

Si stima che verranno consegnati in totale 74,1 milioni di orologi intelligenti, registrando un rialzo delle vendite del 40% su base annua.

L’insieme di tutti i dispositivi intelligenti portatili nel 2019 comporterà una spesa pari a circa 42 miliardi di dollari. Gli analisti prevedono 225 milioni di pezzi venduti tra bracciali smart, visori, auricolari e capi d’abbigliamento, contro i 179 milioni dello scorso anno.

I device più venduti saranno probabilmente gli smartwatch, seguiti dai dispositivi per le orecchie, come gli auricolari AirPods di Apple e IconX di Samsung, con 46,1 milioni di consegne, e i braccialetti intelligenti che registreranno 41,9 milioni di spedizioni.

Secondo gli esperti di Gartner la classifica cambierà solamente nel 2022, anno in cui le cuffie e gli auricolari intelligenti riusciranno probabilmente a superare i leader del settore.