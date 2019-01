Roma, ex maestro di sci si salva da un infarto grazie all’Apple Watch

L’ex maestro di sci Vincenzo Bottiglieri è riuscito a salvarsi da un infarto grazie al suo Apple Watch. La scorsa domenica, il pensionato ha ricevuto dall’orologio una notifica relativa alle variazioni del suo battito cardiaco mentre si stava dedicando al giardinaggio. Ha dunque deciso di interrompere l’attività e di riposarsi un po’. In seguito ha iniziato a provare dolore alle braccia e, associandolo erroneamente agli sforzi compiuti per tagliare i rami degli alberi, ha assunto un antinfiammatorio per cercare di farlo passare. Durante la notte, Bottiglieri ha ricevuto una seconda notifica dallo smartwatch, in grado di tenere sotto controllo la frequenza cardiaca anche nel sonno, e ha deciso di non ignorarla. Lunedì mattina si è recato all’ospedale San Camillo: qui gli è stato diagnosticato un infarto in atto, oltre all’ostruzione di un’arteria al 98%. Grazie agli avvertimenti dell’Apple Watch, un dono del figlio Edoardo, e un ricovero immediato, Vincenzo è ora fuori pericolo. L’ex maestro di sci fatica a credere che un orologio gli abbia salvato la vita.

“Non credevo che la tecnologia potesse fare qualcosa del genere”, dichiara con stupore.

Altri casi simili

Non è la prima volta in cui le funzioni di un Apple Watch permettono a una persona di salvarsi la vita. Negli Stati Uniti si sono verificati numerosi casi simili. Nel 2017, un avvocato americano apparentemente in buona salute è riuscito a evitare un episodio cardiaco grazie a una notifica dello smartwatch che ha segnalato una frequenza cardiaca a riposo irregolare. Nel novembre del 2015, anche Bob Metcalfe, l’informatico americano che ha ideato Ethernet e fondato la società 3Com, ha raccontato di come uno smartwatch gli abbia salvato la vita.

Il tweet di Tim Cook

Pochi giorni prima del caso di Vincenzo Bottiglieri, una donna ha ringraziato Tim Cook su Twitter, raccontando di come suo marito sia riuscito a evitare un infarto grazie a un Apple Watch acquistato da poco. L’amministratore delegato di Apple ha espresso pubblicamente sollievo per la storia a lieto fine e ha dichiarato che queste testimonianze sono una fonte di ispirazione per tutta la compagnia.