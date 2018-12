Smartwatch: vendite in aumento nel 2019, un mercato da 16,2 mld

Stando alle previsione degli analisti di Gartner, nel 2019 verranno spesi 16,2 miliardi di dollari per l’acquisto di smartwatch. Le consegne in rialzo del 40% su base annua comporteranno una vendita pari a circa 74,1 milioni di unità.

Un dato sostanzialmente in crescita rispetto ai 53 milioni di device venduti nel 2018.

I dispositivi indossabili, bracciali, visori, auricolari e capi d’abbigliamento hi tech compresi, nel 2019 genereranno un mercato pari a 42 miliardi di dollari, con 225 milioni di unità vendute, 46 milioni in più rispetto ai 179 milioni del 2018.

Classifica mercato 2019 dei dispositivi indossabili

Nel 2019 le vendite dei dispositivi indossabili riguarderanno soprattutto gli smartwatch.

Seguono i device per le orecchie, quali gli auricolari AirPods di Apple e IconX di Samsung, con 46,1 milioni di unità vendute e i braccialetti smart che registreranno all’incirca 41,9 milioni di consegne. In quarta posizione i visori per la realtà aumentata o virtuale con 34,8 milioni di unità commercializzate.

Gli esperti di Gartner prevedono che questa classifica rimarrà stabile fino al 2022, anno in cui le vendite degli smartwatch verrano sorpassate da quelle delle cuffie e dagli auricolari smart.

I dispositivi più piccoli degli smartphone, meno ingombranti, ma con prestazioni quasi paragonabili ai telefoni portatili di ultima generazione, registreranno all’incirca 115,2 milioni di unità vendute, contro i 158,4 milioni previsti per gli auricolari smart. Al terzo posto i visori con 80,2 milioni che guadagneranno una pozione in classifica sorpassando i bracciali smart (51,7 milioni).

Boom di smartwatch 2018: Apple domina

L’anno 2018 è stato un periodo fortunato per gli smarwatch. Secondo quanto è emerso dall’analisi dei ricercatori di Strategy Analytics, che ha monitorato gli acquisti del terzo trimestre 2018, il mercato degli orologi smart è stato partecipe di un incremento del 67% rispetto alle vendite registrate nello stesso periodo del 2017.

Leader del settore è ancora una volta Apple, nonostante una concorrenza in ripresa.

L’azienda statunitense è cresciuta passando da 3,5 milioni di unità vendute nel 2017 a 4,5 milioni nel 2018, con una quota del 45% del mercato dell’intero settore.