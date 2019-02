MWC 2019, Nokia presenta 9 Pure View: lo smartphone con 5 fotocamere

In occasione del Mobile World Congress 2019, in corso a Barcellona dal 25 al 28 febbraio, Nokia ha presentato il nuovo Nokia 9 Pureview, lo smartphone con ben 5 fotocamere.

Si tratta di una tecnologia pronta a competere con i dispositivi di ultima generazione che puntano sulla fotocamera per catturare l’attenzione dei consumatori. Il nuovo telefonino di Nokia, di fascia media e dal design accattivante, sarà disponibile al prezzo di 649 euro.

Integra in totale 7 fotocamere

Nokia 9 Pureview monta in totale 7 fotocamere, 2 frontali e 5 posteriori.

I 5 obiettivi, posizionati in cerchio vicino al flash e al sensore laser per l’autofocus, collaborano tra loro per garantire immagini di altissima qualità.

Come riporta TechCrunch, le fotocamere posteriori, da 12 megapixel ognuna, scattano contemporaneamente cinque foto differenti che vengono inglobate in un’unica immagine da 60 megapixel. Ciò è permesso dal processore Qualcomm Snapdragon 845 che è in grado di analizzare gli scatti fondendoli in una sola fotografia, ridotta successivamente da 60 fino a 12 megapixel.

L’innovazione portata da Nokia con il suo nuovo smartphone si deve anche a Light, la startup nota per avere in progetto lo sviluppo di un device con 16 telecamere.

Le fotocamere frontali, invece, poste nella parte superiore dello schermo, nella classica ‘barra nera’, hanno una risoluzione da 20 e 5 megapixel.



Caratteristiche tecniche di Nokia 9 Pureview



Il nuovo telefonino di HMD, l’azienda finlandese che dal 2016 produce smartphone con il marchio Nokia, integra uno schermo da 5,99 pollici con risoluzione 2K. Ha ben 6 Gb di Ram e 128 Gb di memoria interna e un sensore di impronte posto al di sotto del display.

Nokia 9 Pureview, inoltre, monta una batteria da 3.320 mAh che si può ricaricare con il classico cavo Usb o in modalità wireless. Integra il processore Qualcomm Snapdragon 845 e il sistema operativo Android 9 Pie in versione One.

Nokia 9 Pureview sarà disponibile al prezzo di 649 euro.