Honor, svelato il nuovo View 20: fotocamera da 48 megapixel

Si è tenuta a Parigi la conferenza di presentazione durante la quale Honor, il brand della più celebre Huawei, ha presentato il tanto atteso View 20. Il nuovo top di gamma del marchio low-cost della casa cinese, come ci si attendeva, offre un all-view display che abbandona il notch, la tacchetta nera sulla parte superiore, preferendo un piccolo foro che rende possibile un rapporto schermo-cornici del 91,8%. Le novità non sono però finite qui, perché Honor View 20 vanta anche la prima fotocamera da 48 megapixel mai montata su uno smartphone. In apertura della conferenza parigina è stato inoltre dedicato uno spazio al 2018 più che positivo del marchio low-cost, che si situa saldamente nella top 5 in più mercati a livello mondiale, tra cui quello italiano, francese, tedesco e britannico.

Honor View 20, le caratteristiche

In attesa dei nuovi dispositivi di punta di Huawei, P30 e P30 Pro, l’azienda cinese mostra di puntare con decisione anche sul brand Honor. A livello di design, il nuovo smartphone View 20 presenta nella parte alta del display IPS da 6,4 pollici, con risoluzione FULL HD+, un foro più piccolo del 54% rispetto a quello dei device della concorrenza. All’interno di questo spazio ridotto, Honor ha collocato una fotocamera da 25 megapixel, abbinata a un sensore posteriore Sony IMX 586 da 48 megapixel, un primato per gli smartphone in circolazione che consentirà scatti eccezionali, anche in presenza di scarsa illuminazione. Il processore montato dallo smartphone è il Kirin 980 da 7-nm, che sfrutta anche l’Intelligenza artificiale per garantire risultati eccellenti. Tra le peculiarità del device, c’è inoltre l’innovativo sistema di raffreddamento a liquido pensato per evitare il surriscaldamento. Il lettore di impronte digitali sarà integrato nella scocca posteriore, che presenta una particolare texture a forma di ‘V’. La batteria da 4000 mAh supporterà la ricarica rapida, che restituirà il 55% dell’autonomia totale in circa 30 minuti.

Honor View 20: collaborazioni con Fortnite e Moschino

Con il lancio di View 20, Honor dimostra di pensare anche al mondo dei videogiochi, in particolare al popolare Fornite. L’azienda ha infatti anticipato che il titolo di Epic Games girerà sul dispositivo a 60 fps e che i possessori potranno ottenere l’esclusiva skin Honor Guard. Durante la conferenza di Parigi Gabriele Maggio è salito sul palco per annunciare la partnership tra Moschino e Honor, che si tradurrà nelle due inedite colorazioni del View 20, Phantom Blue e Phantom Red, che si affiancheranno alle classiche Midnight Black e Sapphire Blue. Il nuovo smartphone è già disponibile nella versione da 8 GB di Ram e 256 GB di memoria interna, che dovrebbe essere l’unica in circolazione sul mercato italiano.