Ces 2019, Hyundai presenta Elevate, l’automobile in grado di camminare

Durante il Consumer Electronics Show, Hyundai ha presentato il progetto Elevate: si tratta di una nuova automobile dotata di gambe meccaniche che le consentono di evitare gli ostacoli presenti sulla strada camminando, arrampicandosi ed eseguendo altri movimenti finora impossibili.

Il nuovo fuoristrada, il cui design sembra uscito direttamente da un film di fantascienza, inaugurerà la categoria degli Ultimate Mobility Vehicle (Umv), ovvero dei veicoli che combinano la robotica con la tecnologia Ev, potenzialmente in grado di viaggiare su ogni tipologia di terreno.

I possibili utilizzi di Hyundai Elevate

Nelle intenzioni di Hyundai, Elevate dovrebbe rivelarsi particolarmente utile durante le situazioni di emergenza. Infatti, grazie alle sue caratteristiche uniche, il veicolo potrebbe permettere ai soccorritori di raggiungere in fretta i feriti, senza lasciarsi rallentare da ostacoli come rocce o alberi caduti, facilmente superabili dagli arti robotici. “Le prime 72 ore dopo un disastro naturale sono le più cruciali per salvare vite umane. I soccorritori devono affrontare il problema di come avvicinarsi alle zone colpite”, ha dichiarato il vicepresidente di Hyundai John Suh durante la presentazione del nuovo progetto. “Elevate può affrontare questi scenari e superare inondazioni o detriti, la sua tecnologia va ben oltre le situazioni di emergenza e le possibilità sono davvero illimitate”.

Elevate, infatti, ha il potenziale per svolgere altre funzioni utili, come aiutare le persone con disabilità a spostarsi in modo comodo e sicuro. Hyundai ipotizza che le strutture sanitarie potrebbero guardare con interesse alla sua nuova vettura e utilizzarla in futuro per il trasporto dei pazienti. Il veicolo potrebbe anche essere utilizzato per esplorare zone ostili o per trasportare dei beni di prima necessità. Il nuovo progetto della multinazionale coreana sembra dunque destinato a rivoluzionare la mobilità su strada e ad aprire le porte ad altri ‘esperimenti’ simili.

Caratteristiche tecniche

Le complesse sospensioni di Hyundai Elevate possono essere regolate dal guidatore su cinque altezze diverse, ognuna adatta a molteplici situazioni. In ciascuna ruota è integrato un motore elettrico. Quando il veicolo è su strada, gli arti robotici si piegano, consentendo di ottenere una velocità di marcia paragonabile a quella delle normali automobili. “La combinazione di ruote motorizzate con gambe articolate fornisce un nuovo paradigma di mobilità consentendo velocità, uniche posizioni di guida dinamica e controllo torsionale alla fine di ogni gamba”, spiega John Suh.