Auto a guida autonoma, Zoox offre passaggi gratuiti in California

Zoox è una compagnia specializzata nell’ideazione e nella produzione di automobili a guida autonoma. In base a quanto riportato da Reuters, l’azienda ha da poco ottenuto dalla California Public Utilities Commission (Cpuc) il permesso di utilizzare le proprie vetture nell’ambito del programma sperimentale Autonomous Vehicle Passenger Service. Le auto a guida autonoma di Zoox potranno essere utilizzate per offrire dei passaggi ai cittadini da un punto all’altro delle città della California. Per garantire la sicurezza dei passeggeri, l’azienda dovrà garantire la presenza di un autista a bordo della vettura, pronto a intervenire in caso di necessità. Tutte le corse saranno gratuite, in conformità con le regole stilate dalla California Public Utilities Commission. Oltre a Zoox, altre 61 aziende hanno ricevuto il permesso di svolgere lo stesso servizio in California.

Il programma sperimentale della Cpuc

Parlando come portavoce di Zoox, Bert Kaufman ha dichiarato a Reuters che questa possibilità rappresenta un enorme passo avanti verso l’obiettivo principale della compagnia: lanciare sul mercato le automobili senza conducente entro la fine del 2020. La decisione della California Public Utilities Commission di creare dei programmi sperimentali dedicati al trasporto dei passeggeri tramite le automobili a guida autonoma risale solo a pochi mesi fa. “Sono lieta di introdurre questi programmi sperimentali come parte dell’evoluzione del sistema di trasporto dei passeggeri in California”, aveva dichiarato il commissario Liane M. Randolph in occasione dell’annuncio. “Il nostro stato ospita alcune delle migliori aziende al mondo a livello di innovazione e sono certa che saranno in grado di offrire un servizio conforme ai più alti standard di sicurezza”.

La sicurezza prima di tutto

Per le aziende l’iniziativa rappresenta l’occasione ideale per perfezionare le automobili a guida autonoma e renderle sempre più sicure. L’accordo che Zoox ha stipulato con la California Public Utilities Commission prevedere, infatti, che la compagnia fornisca dei rapporti periodici contenenti tutti i dati relativi agli eventuali incidenti, alla quantità di chilometri percorsi e ai protocolli per la sicurezza dei passeggeri.