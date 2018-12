L’imprenditore Elon Musk sogna di rivoluzionare la viabilità urbana eliminando il traffico e il suo progetto ha raggiunto un primo importante traguardo. A Hawthrone, una città in prossimità di Los Angeles, la Boring Company ha presentato il primo tunnel sotterraneo, lungo 1.8 chilometri, che permetterebbe alle auto a guida autonoma di sfrecciare a 241 chilometri orari. Si tratta di un progetto pilota a cui l’azienda sta lavorando da oltre un anno: l’obiettivo finale è quello di creare una fitta rete di passaggi sotterranei che favoriscano la circolazione delle automobili. È l’ennesimo piano ambizioso per il fondatore Musk, già ex proprietario di Tesla e attuale Ceo di Space X, l'azienda aerospaziale con la quale punta a raggiungere Marte.

Auto autonome collegate a binari

È diventato realtà il primo tunnel sotterraneo di Boring Company, un test che dovrà dire se il progetto sia estendibile ad altre aree di Los Angeles e dintorni. Nell’idea concepita dalla compagnia di Elon Musk, le auto elettriche verrebbero abbassate attraverso l’utilizzo di ascensori per poi essere collegate a binari lungo i quali procederebbero a grande velocità. Secondo Musk “è tutto relativamente semplice, non è necessario alcun premio Nobel”. Il tunnel scavato a Hawthrone, che ha un diametro di 3.66 metri ed è costato circa 10 milioni di dollari, si dispiega proprio a pochi passi dalla sede di Space X.

Macchine Tesla utilizzate per i test

“Siamo ancora alle fasi iniziali del progetto”, ha spiegato Musk. “Si tratta di un prototipo, stiamo cercando di capire alcune cose. Ciò che è più importante è che finalmente esiste un percorso in grado di alleviare il traffico nelle città. Se quello che diciamo fosse vero, e pensiamo che lo sia, allora finalmente esisterebbe una soluzione”. Per ovvie ragioni, le automobili utilizzate per i test da Boring Company saranno solo a marchio Tesla. Musk ha lasciato la presidenza dell’azienda nel settembre 2018, rimanendone però amministratore delegato, e ha recentemente ammesso che la casa automobilistica ha vissuto un periodo molto difficile, giungendo a un passo dalla chiusura.