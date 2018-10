Hyperloop, il primo tunnel per il treno superveloce apre a dicembre

Se il teletrasporto è un sogno con ancora poche speranze di realizzazione, l’Hyperloop sta per diventare realtà. Il primo tunnel della The Boring Company su cui viaggerà il superveloce treno del futuro verrà inaugurato il prossimo 10 dicembre a Hawthorne in California, nei pressi del quartier generale di Space X. A rivelarlo è Elon Musk, ideatore del progetto e fondatore di Space X e di Tesla, in un post su Twitter.



Rivoluzione dei trasporti

“Il primo tunnel è quasi finito. Verrà inaugurato il 10 dicembre”. Con queste parole Musk, sul suo account officiale di Twitter, rivela l’ormai prossima rivoluzione dei trasporti. Per l’occasione si terrà un evento di apertura nella notte del 10 dicembre.

Il giorno seguente i passeggeri potranno testare gratuitamente l’innovativo mezzo, sfrecciando alla velocità massima iniziale di 250km/h.

L’infrastruttura di Hyperloop sarà probabilmente costituita da due tunnel d’acciaio (uno per ogni direzione) a bassa pressione scavati nel suolo. Il trasporto sarà permesso grazie a delle capsule in alluminio in grado di trasportare persone, veicoli e merci a una velocità supersonica.

La lievitazione magnetica e la spinta dell’aria compressa potrebbero lanciare i passeggeri fino alla velocità massima di 1.223 chilometri orari.

Accordi HyperloopTT

Lo scopo di Musk è proprio quello di rivoluzionare la mobilità realizzando una ragnatela sotterranea di tunnel, attraverso i quali dei ‘pod’ superveloci possano garantire dei trasporti efficaci a macchine, pedoni e ciclisti.

L’HyperloopTT (Hyperloop Transportation Technologies), fondata nel 2013, ha firmato accordi negli Stati Uniti, in Slovacchia, ad Abu Dhabi, nella Repubblica Ceca, in Francia, India, Indonesia, Brasile, Corea e Cina. L’amministrazione di Tongren, situata nella provincia di Guizhou, è la prima istituzione cinese a firmare un accordo (da 300 milioni di dollari) per la realizzazione del futuristico mezzo di trasporto.

“Noi immaginiamo che Hyperloop svolgerà un ruolo decisivo nel tessuto economico della ‘Via della Seta’, collegando la regione al resto del mondo”, spiega Dirk Ahlborn, Ceo di Hyperloop Transportation Technologies.