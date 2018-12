Il 2019 sarà l'anno dell'auto elettrica? Le nuove alimentazioni pulite sono sempre più diffuse, anche se costituiscono solo una frazione del mercato. Tra vincoli imposti alle vecchie motorizzazione (diesel in particolare) e crescita della domanda, si nota un grande impegno da parte dei produttori. Ecco allora le auto in uscita più attese del prossimo anno, elettriche e non.

Auto elettriche e ibride

Elettrico e ibrido sono ormai parte integrante dell'offerta di tutte le maggiori causa automobilistiche. La novità del 2019 è l'arrivo delle alimentazioni green anche in segmenti un tempo riservati a benzina e diesel, a conferma delle prestazioni che queste vetture sono in grado di raggiungere). Il prossimo anno arriverà il Suv Audi e-tron, completamente elettrico e a trazione integrale. Grande attesa anche per la Mercedes-Benz EQC. EQ sta per "Electric Intelligence": con questa sigla sarà identificata non solo un'auto ma un'intera famiglia di Mercedes, a partire da questo modello attorno alla metà dell'anno. Un altro Suv, la Jeep Renegade, dovrebbe prendere la strada dell'elettrificazione. Toyota schiera invece uno dei modelli apripista mondiali dell'ibrido: la nuova Auris.

Suv e crossover

Suv e crossover sono ormai una costante del mercato automobilistico. E la tendenza non sembra affievolirsi nel 2019. Tra le vetture più attese di questa tipologia c'è la nuova Audi Q3. Il segmento sarà sempre più affollato, popolato da marchi che un tempo si scontravano tra le berline. Molto attesa è anche la Bmw X7, così come la nuova X6 della casa tedesca. A un'altra fascia di mercato puntano invece due crossover: la Toyota RAV 4, uno dei modelli storici del comparto, avrà linee molto rinnovate. La Volkswagen T-Cross sarà invece una sorta di "anello di congiunzione" tra Suv e crossover.

Berline e compatte

Tra le berline, gli occhi tornano ancora su Bmw: nei primi mesi del 2019 arriverà la Serie 7. Molto attiva sarà anche Volvo, con la nuova V40. La casa svedese proporrà anche la Volvo S60, berlina tre volumi che abbandona il diesel e viene venduta solo nelle versioni a benzina e ibrida. Infine, ci sarà ancora spazio per due automobili storiche: la Volkswagen Golf è da anni il riferimento per il "segmento C" (ossia i modelli di carattere familiare o monovolume) e l'uscita del 2019 non fa eccezione. Si rinnoverà anche la Opel Corsa, con dimensioni simili ma design innovativo.