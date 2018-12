Amazon, Tidal arriva sui dispositivi Echo

Amazon ha recentemente introdotto una nuova funzionalità. Tidal, il servizio di streaming musicale sviluppato da Jay-Z che punta sulla qualità audio, è ora disponibile sui device Echo.

Tidal, come riporta TechCrunch, è una delle prime funzioni che utilizza l’API Music Skill di Amazon, che permette di integrare le piattaforme di riproduzione musicale direttamente in Alexa, evitando di coinvolgere Amazon nelle richieste dei fruitori, come accade, invece, per utilizzare altre applicazioni, quali Spotify e Deezer.

Tidal disponibile solo in lingua inglese americana

È possibile integrare Tidal, installando l’apposita skill presente nella app Alexa, sia sui dispositivi Android che per iOS.

Attualmente questa nuova funzione è disponibile solo in lingua inglese americana e permette agli utenti con account premium, di impostare Tidal come servizio di streaming musicale Echo predefinito.

I fruitori dei device Echo di Amazon potranno dunque ascoltare la canzone desiderata al semplice comando: “Alexa riproduci questo brano dal servizio musicale”.

Amazon Alexa arriva in Italia

Alexa, l’assistente vocale di Amazon, parla finalmente anche in italiano. Dal giorno 23 ottobre 2018 è possibile preordinare su www.amazon.it/echo/ quattro device che integrano Alexa: Amazon Echo, Echo Plus, Echo Dot ed Echo Spot. A questi si aggiungono anche due dispositivi che si associano a Echo: Echo Sub e Smart Plug. L’assistente vocale è completamente personalizzato e revisionato per gli utenti della penisola italiana: ha un supporto in lingua ed è in grado di informare i consumatori riguardo le ultime notizie locali. Gli esperti hanno, infatti, integrato in Alexa delle funzioni sviluppate appositamente per gli utenti italiani. È possibile, per esempio, visionare e consultare tutte le ultime notizie di Sky TG24 tramite la funzione sommario quotidiano. "Decine di milioni di utenti in tutto il mondo utilizzano già Alexa e oggi siamo entusiasti di presentarla ai nostri clienti italiani”, spiega Jorrit Van der Meulen, Vicepresidente Amazon Devices International. “Questa esperienza di Alexa è stata creata appositamente per l'Italia: è completamente nuova e l'abbiamo costruita partendo dalle fondamenta per rendere omaggio alla lingua e alla cultura italiana”.