I nuovi occhiali da sole Weishi possono realizzare dei brevi video

La compagnia cinese Tencent, specializzata in prodotti tecnologici e particolarmente famosa in patria per l’applicazione di messaggistica istantanea WeChat, ha ideato degli occhiali da sole in grado di registrare dei brevi video. Si chiamano Weishi smart glasses e sulla loro montatura è presente una fotocamera che consente di filmare quel che si sta osservando. La parola cinese ‘Weishi’ significa ‘micro video’ e comunica bene la funzione principale del nuovo prodotto di Tenecent. È anche il nome di un’applicazione simile a Vine e a TikTok su cui l’azienda ha puntato molto negli ultimi mesi. Non è stato ancora dichiarato ufficialmente, ma è molto probabile che i video realizzati utilizzando gli occhiali da sole potranno essere condivisi sull’app.

Le funzioni dei Weishi smart glasses

Gli occhiali da sole Weishi non sono ancora ufficialmente disponibili sul mercato, tuttavia sull’App Store di Apple è già presente l’applicazione a cui sarà possibile abbinare il dispositivo tramite la tecnologia Bluetooth per inviare sullo smartphone tutti i filmati realizzati.

La fotocamera da 8 megapixel presente nel nuovo device di Tencent consentirà agli utenti di registrare dei brevi video in HD con una risoluzione di 720p o 1080p. Gli occhiali saranno in grado, inoltre, di effettuare delle riprese a distanza e delle live.

Il debutto della nuova tecnologia

I Weishi smart glasses sono stati costruiti da Tonot, una compagnia con sede a Shenzhen. L’applicazione disponibile per i dispositivi dotati del sistema operativo iOS si chiama Tencent x Tonot: Fashion Video Glasses ed evidenzia ulteriormente la collaborazione tra le due aziende cinesi.

Gli occhiali smart saranno disponibili a partite dall’11 novembre, lo stesso giorno in cui il colosso dell’e-commerce Alibaba celebra la festa dei single con saldi e offerte speciali. L’anno scorso, le vendite dell’evento hanno superato quelle di altre ricorrenze importanti come il Black Friday o il Cyber Monday.