Tesla, Musk annuncia Model 3 ‘mid-range’ al prezzo di 45 mila dollari

In attesa della versione più popolare e accessibile promessa in precedenza, Tesla ha annunciato il lancio di una nuova Model 3, definita ‘mid-range’, che sarà più economica e percorrerà una distanza minore rispetto alla versione più potente del modello presentato nei mesi scorsi. A comunicare la novità è stato lo stesso presidente e amministratore delegato della casa automobilistica Elon Musk, che tramite Twitter ha reso noto che la nuova berlina sarà ordinabile, come di prassi, tramite il sito internet. Disponibile inizialmente negli Stati Uniti e in Canada, lo scopo dell’inedita variante è quello di “andare incontro alle svariate esigenze di quei clienti che desiderano possedere una Model 3”, come spiegato da Tesla a CNBC.

Tesla Model 3, prezzo e autonomia

In un tweet successivo a quello dell’annuncio, Elon Musk spiega che la berlina elettrica costerà 35.000 dollari, frutto delle riduzioni fiscali della California, una cifra che secondo il CEO è destinata però ad abbassarsi ulteriormente considerando i risparmi sul carburante. In realtà, la nuova variante della Model 3 appare in vendita sul sito di Tesla a un prezzo di listino di 45.000 dollari. L’allestimento definito ‘mid range’ è dotato di una batteria simile a quella montata sul modello ‘long range’, ma con meno celle, che riducono quindi l’autonomia da 500 a 418 chilometri circa.

Tesla, auto economica nel 2019

Musk ha inoltre dichiarato che la versione Model 3 più potente rimarrà in vendita per ancora una settimana. I tempi per la consegna del nuovo modello, invece, sono stimati per gli statunitensi tra le sei e le dieci settimane. In precedenza, Tesla aveva promesso il lancio di una berlina elettrica della stessa linea con specifiche inferiori, a un prezzo base di 35.000 dollari; tuttavia, lo sviluppo di questa variante è stato posticipato e sarà disponibile, probabilmente, soltanto nel 2019. Nell’ultimo report relativo alla produzione, la casa automobilistica aveva dichiarato di aver venduto nel terzo trimestre del 2018 53.239 unità di Model 3.