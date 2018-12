Maker Faire 2018, viaggi costo zero con auto e scooter ecosostenibili

La tecnologia e l’innovazione non conoscono confini: a Roma presentati i nuovi prototipi per viaggiare a costo zero. Dal 12 al 14 ottobre 2018, la capitale italiana ospita la sesta edizione del più importante evento europeo sull’innovazione, la Maker Faire 2018.

Roma si trasforma in un vero e proprio palcoscenico dove è possibile visionare e sperimentate tutte le novità tecnologiche e scientifiche riguardanti l’Internet delle cose (IoT), l’Intelligenza artificiale, la creatività, la robotica, l’economia circolare e molti altri settori.

Tra i 700 progetti selezionati da 61 paesi ci sono anche due innovazioni tecnologiche che realizzerebbero un sogno comune alla maggior parte delle persone: viaggiare per centinaia di chilometri senza spendere e senza effettuare soste per effettuare rifornimento.

I due prototipi, in cerca di finanziamenti per la loro commercializzazione, funzionano grazie a dei pannelli fotovoltaici impiantati direttamente al loro interno. Il sole è dunque l’unico carburante necessario al loro funzionamento.

Scooter solare di Fabrizio Marcoccia

Fabrizio Marcoccia, maestro di Frosinone, ha presentato in occasione della Maker Faire 2018 il suo prototipo di uno scooter solare. Quest’ultimo è dotato di un pannello fotovoltaico che è possibile aprire, proprio come un ventaglio, quando il mezzo è parcheggiato. Così facendo si può ricaricare la batteria in qualsiasi momento.

"Volevo andare al mare gratis, 60 km di strada, così ho lavorato, per 4 anni, a un caricabatterie solare per alimentare le due ruote”, spiega Marcoccia.

Emilia 4, l’auto vincitrice dell’American Solar Challenge

Un team di ricercatori dell’Università di Bologna, in collaborazione con l’istituto superiore Ferrari di Maranello e con il supporto tecnologico della società Arrow, ha sviluppato Emilia 4, un’automobile con dei pannelli fotovoltaici integrati nel tetto. Il mezzo si è posizionato al primo posto all’American Solar Challenge dell’estate 2018, la competizione riservata a veicoli a energia solare. Nella gara Emilia 4 ha percorso ben 2.700 chilometri attraverso la regione delle montagne rocciose, dal Nebraska all'Oregon, senza mai ricaricare la batteria. Nella competizione statunitense il veicolo si è aggiudicato il primo premio nelle categorie Mechanical Design Award e Best Battery Pack Design Award.