Walmart ha brevettato un carrello smart connesso a Internet

Walmart, il gigante statunitense della vendita al dettaglio, ha depositato un brevetto per un carrello della spesa smart, in grado di monitorare la frequenza cardiaca, la temperatura e la velocità di camminata di un acquirente, oltre ai suoi livelli di stress. Il dispositivo usa il riconoscimento biometrico: è un particolare tipo di sistema informatico che calcola i dati biometrici di una persona, ovvero le sue caratteristiche biologiche e comportamentali, confrontandoli con le informazioni precedentemente acquisite e presenti in un database. Per farlo usa algoritmi e sensori di acquisizione dei dati. Il carrello brevettato da Walmart non raccoglie informazioni personali in grado di identificare un individuo.

Dotato di un pulsossimetro

Secondo Walmart i carrelli connessi a Internet sono utili “per avvisare i dipendenti del negozio quando un cliente ha bisogno di assistenza”. Il dispositivo inizia a raccogliere i dati nel momento in cui il cliente inizia a usarlo e si ferma quando non viene più utilizzato. I sensori nel carrello inviano i dati a un server di Walmart. Le informazioni sono poi raccolte in un database e servono anche per migliorare la pianificazione interna dei punti vendita. Ci sono altri usi previsti dal brevetto, tra cui la misurazione della saturazione dell’ossigeno nel sangue tramite un pulsossimetro, per rilevare quando un cliente sta per svenire, e una funzione di spinta assistita che si attiva quando il carrello viene spostato.

Può inviare segnali di emergenza

Se la temperatura corporea di una persona sale o scende oltre i parametri standard, per esempio di un grado, il sistema manda un segnale agli addetti all’assistenza clienti, i quali possono poi individuare velocemente l'acquirente per capire se ha bisogno di assistenza medica. Se gli indicatori biometrici segnalano un’emergenza, il programma può anche diffondere un messaggio attraverso gli altoparlanti del negozio per richiamare l'attenzione sulla situazione o avviare una chiamata per chiedere un intervento medico.