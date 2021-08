Migliori smart tv da 55 pollici e oltre da acquistare con il bonus TV

Smart tv un prodotto indispensabile che ormai fa parte della vita di tutte le persone tra streaming e tutte le moderne forme di intrattenimento Condividi:

Una smart tv è diventata ormai un dispositivo fondamentale per l’intrattenimento di tutta la famiglia. Che venga usata per riprodurre contenuti in streaming, come schermo per il gaming, il cinema o come tv classica, bisogna sapere che la rete pullula di offerte interessantissime che bisogna solo cogliere al momento adatto. Se poi ai prezzi vantaggiosi dei principali siti, aggiungiamo anche il bonus tv, non è difficile riuscire ad acquistare la televisione dei propri sogni a un costo davvero contenuto. A seguire, le migliori smart tv da 55 pollici e oltre disponibili sul mercato.

LG - NanoCell 55NANO886PB 55" 4K Colori e immagini straordinarie a un prezzo contenuto; è questo il segreto di questo televisore LG che offrirà grandissime prestazioni adatte a ogni esigenza. (Prezzo da 699€) Un televisore pensato per il cinema e l’intrattenimento a 360°. Colori vivaci e una definizione di immagine incredibile pensata per soddisfare anche lo spettatore più esigente. Se poi aggiungiamo un prezzo contenuto, è evidente che il televisore LG rappresenti una delle alternative più interessanti dell’attuale mercato delle smart tv.

SONY - KE55A89BAEP Uno dei modelli migliori di casa Sony, un televisore che non teme confronti e che regalerà a ogni spettatore ore e ore di intrattenimento in altissima definizione. (Prezzo da 1299€) Stiamo parlando di una delle migliori smart tv disponibili sul mercato. Una definizione di immagine incredibile e tutta una serie di impostazioni adatte a qualsiasi situazione dal cinema fino ad arrivare al gaming ad altissimi livelli. Una televisione affidabile e dalle prestazioni stupefacenti che veramente può fare la differenza in termini di visione.

LG - OLED OLED55A16LA 55" 4K Altro modello LG che non teme confronti in materia di prestazioni e qualità di immagine. Molto interessante anche il comparto smart con moltissime App dedicate. (Prezzo da 999€) Una smart tv performante e potente, in grado di regalare ore e ore di intrattenimento tra streaming, gaming, cinema e quant’altro. Stiamo parlando di un modello estremamente versatile che riesce a soddisfare anche gli spettatori più esigenti. Poi LG è da sempre sinonimo di resistenza e affidabilità.

SAMSUNG QLED QE55Q60TAUXZT Colori splendidi e immagini super definite, sono questi gli imperativi di chi sceglie una smart tv Samsung; se poi il prezzo è anche contenuto allora non si può chiedere di meglio. (Prezzo da 579€) Una smart tv dal prezzo non troppo elevato e dalle grandi prestazioni. Forse uno dei modelli con il miglior rapporto qualità prezzo in assoluto, in grado di garantire performance eccezionali ma senza spendere cifre esorbitanti. Certo non il top di gamma di casa Samsung, ma niente da invidiare ai modelli più costosi e performanti.

LG NanoCell 8K 55NANO966PA Uno dei modelli di punta di LG, un televisore pensato per essere un media center potente e adatto a tutte le circostanze. L’ideale per chi non vuole compromessi e cerca solo il meglio. (Prezzo 1399€) Una smart tv 8k con una qualità di immagine impeccabile e una potenza oltre ogni immaginazione. LG ha ridisegnato il concetto di media center portando sul mercato una televisione performante e adatta a ogni esigenza. Inoltre parliamo di un modello estremamente robusto e con una qualità costruttiva davvero eccellente.

PANASONIC TX-55HX580E smart Ultra HD (4K) 55' Una televisione potente a un prezzo contenuto, il tutto garantito da un brand come Panasonic che non ha bisogno assolutamente di presentazioni. (Prezzo da 479€) Per chi è alla ricerca di una smart tv potente e affidabile ma senza spendere un capitale, questo modello di Panasonic è ciò di cui avete bisogno. Qualità di immagine più che buona, tante applicazioni per gestire al meglio la tv e una buona versatilità adatta a tutte le condizioni di utilizzo dal gaming fino al cinema.

Sony BRAVIA XR-55A80J - Smart TV OLED 55 pollici, 4K ultra HD, HDR Altro top di gamma di Sony, una televisione che ha tutte le carte in regola per trasformare la vostra casa in un centro per l’intrattenimento senza eguali. (Prezzo da 1599€) Questa smart tv è pensata per chi vuole solo il meglio in commercio e non vuole assolutamente compromessi. Qualità video e audio impeccabili, decine e decine di App pensate per l’intrattenimento di tutta la famiglia e tutta la qualità dei dispositivi Sony, fanno di questa televisione un prodotto unico e che non teme paragoni.

Sony XR-55A90J - Smart TV OLED 55 pollici, 4K ultra HD, HDR, con Google TV Il modello superiore al XR-55°80J, molto più potente e con una qualità dell’immagine davvero impressionante. La smart tv pensata per chi non vuole assolutamente compromessi. (Prezzo da 2599€) Questo è il modello superiore al Sony XR-55°80J, quindi offrirà caratteristiche più avanzate, processori più potenti e una qualità di immagine superiore. Stiamo parlando di un prodotto addirittura superiore al top di gamma in grado di portare il concetto di smart tv a un livello ancora più alto e performante. Il prezzo non è proprio basso, ma stiamo parlando di una tv che non teme confronti, nemmeno con lo schermo del cinema.

SAMSUNG TV Crystal UHD 4K 65” UE65AU8070 Smart TV Schermo gigantesco e dai colori vivaci, qualità di immagine senza paragoni e tutta la straordinaria tecnologia Samsung per un prodotto davvero eccellente. (Prezzo da 728,99€) Stiamo parlando di una smart tv gigantesca, pensata principalmente per l’home cinema ma comunque in grado di gestire qualsiasi esigenza senza particolari problemi. Un prodotto impressionante sia per le dimensioni che per la qualità d’immagine che non fa che confermare la grande perizia di Samsung nel creare dispositivi sempre di altissimo livello.

LG TV OLED Ultra HD 4K 65" 65BX6 Smart TV WebOS Altra smart tv gigantesca e dalla potenza incredibile. Anche qui LG è riuscita a condensare potenza, resistenza e definizione incredibili. (Prezzo da 1699,99€) Una televisione pensata per gli spazi grandi e per lo spettatore che cerca solo il meglio dall’intrattenimento. Un media center potente e affidabile, pensato per offrire una qualità senza confronti adatta ad ogni situazione dal cinema in altissima definizione fino al gaming avanzato. Una delle smart tv più potenti e performanti in commercio.