I migliori tablet 2021, dal Samsung Galaxy Tab S7 all'iPad Pro 2021

Un tablet è una via di mezzo tra uno smartphone e un computer portatile. Piccolo e leggero come un telefono, questo strumento in molti casi è potente (quasi) quanto un pc. Ed è proprio questo il punto di forza di un tablet: l’avere a disposizione un comparto tecnico performante ma con dimensioni estremamente ridotte, pensate quindi soprattutto per il lavoro in movimento o per l’intrattenimento. A seguire una lista dei migliori tablet sul mercato