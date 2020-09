John McAfee compie 75 anni: dall’antivirus ai guai con la giustizia

Nato il 18 settembre 1945 a Cinderford, in Inghilterra, in una base dell’esercito americano da padre statunitense e madre inglese, è diventato un personaggio cult del mondo hi-tech, ideando il software per proteggere i computer. Nella sua vita anche guai con la giustizia, un'estradizione e il tentativo di diventare presidente degli Usa. Ultimo in ordine di tempo un fermo da parte della polizia norvegese: indossava un perizoma al posto della mascherina