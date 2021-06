John McAfee trovato morto in carcere a Barcellona

John McAfee, 75enne fondatore dell'omonimo sistema antivirus, è morto suicida in carcere a Barcellona. McAfee era ricercato per evasione fiscale negli Stati Uniti ed era stato arrestato all'aeroporto del capoluogo catalano nell'ottobre 2020, mentre stava per prendere un aereo per la Turchia. Proprio oggi il tribunale nazionale spagnolo aveva approvato la sua estradizione negli Usa.