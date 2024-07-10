Il 17 luglio si festeggia la Giornata mondiale delle emoji , le iconiche faccine e immagini che popolano ormai ogni conversazione digitale, dai messaggi su WhatsApp ai commenti sui social network, passando per le email e le pubblicità sui social media. Queste piccole icone, che hanno iniziato a diffondersi 27 anni fa come evoluzione delle emoticon sono nate con l'intento di rendere più chiaro lo stato d'animo e il tono di un messaggio. Per celebrare questa ricorrenza speciale, ecco 10 curiosità interessanti da scoprire sulle emoji.

Perché si chiamano così



La prima curiosità riguarda il significato del termine "emoji". La parola deriva dal giapponese, dove "e" significa immagine (絵) e "moji" sta per carattere (文字). Questo termine descrive perfettamente la funzione delle emoji come rappresentazioni grafiche di espressioni o idee.

27 anni di emoji

Era il 1999 quando la prima emoji ha visto la luce. Dietro alle prime emoji per telefoni cellulari c’è il designer giapponese Shigetaka Kurita, considerato il padre dei pittogrammi divenuti oggi di uso comune: 25 anni fa, Kurita ha creato un set di 176 emoji utilizzando una griglia di 12x12 pixel. Il Museum of Modern Art di New York espone il set originale di emoji di Kurita.

Il boom con Apple

Create nel 1999, le emoji sono divenute un fenomeno di massa solo qualche tempo più tardi con l’avvento dei telefonini di ultima generazione e dei servizi di messaggistica istantanea. La loro diffusione si deve in particolare a Apple che ha previsto nel sistema operativo iOS 6 la possibilità di attivare simboli e faccine da usare nelle conversazioni. È bastato poco perché il trend prendesse rapidamente piede anche su Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. Apple ha successivamente introdotto le animoji, le emoji animate lanciate nel 2017.

Giornata mondiale delle Emoji

Perché è stata scelta la data del 17 luglio per celebrare le emoji? La ricorrenza è nata nel 2014 grazie al designer e animatore australiano Jeremy Burge e fa riferimento alla data visualizzata allora sull’emoji del calendario.

Emojipedia, l’enciclopedia delle emoji

Jeremy Burge è il padre della Giornata internazionale delle emoji e anche dell’Emojipedia, portale web lanciato nel 2013. Collegandosi alla pagina dedicata gli utenti possono cercare qualsiasi emoji, qui divise in categorie, scoprendone il significato preciso e la data di uscita. Inoltre su Emojipedia è possibile confrontare le diverse versione della stessa emoji vista da Google, Apple, Facebook, Samsung, Twitter e altri.